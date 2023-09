Beautiful Anticipazioni Americane: Con chi si schiererà Steffy nella lotta all'eredità dei Forrester? Ecco tutte le ipotesi

Anticipazioni TV

Steffy tornerà molto presto a Los Angeles e forse verrà richiamata a casa proprio dalla guerra scoppiata tra i Forrester. Le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che la faida tra Eric e Ridge terrà banco per diverso tempo e la giovane Forrester dovrà, una volta tornata, schierarsi da qualche parte. Ma chi sceglierà?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la guerra tra i due Forrester – Eric e Ridge – si inasprirà moltissimo. Eric è sempre più convinto a non farsi mettere in un angolo dal figlio e a decidere lui, e solo lui, quando arriverà il momento di andare in pensione. La faida per l’eredità artistica della casa di moda finirà sicuramente per coinvolgere Steffy. Ma da che parte si schiererà la ragazza, una volta che sarà tornata a Los Angeles?

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric dichiara ufficialmente guerra a Ridge

È guerra alla Forrester Creations. Tra Eric e Ridge sta cominciando un conflitto serio e duro e tutto a causa del rifiuto di Ridge di collaborare con suo padre, a una nuova collezione. Il Forrester senior si è sentito mettere da parte e dopo aver scoperto che la sua scrivania e la sua macchina da cucire sono state spostate e dimenticate da una parte, è andato su tutte le furie e ha giurato di prendersi la sua rivincita. Eric ha chiesto aiuto a RJ per disegnare – incapace purtroppo di prendere una matita in mano, per via di un’artrite – ma soprattutto, come ci rivelano le ultime anticipazioni americane, ha mandato a dire al figlio, tramite Brooke, che non intende andare in pensione, non ora e non perché lo vuole lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge ed Eric mettono in pericolo Thomas e RJ… ma anche Steffy

La faida che scoppierà molto presto e che si svolgerà sulle passerelle, finirà per coinvolgere pure RJ e Thomas, che sono già finiti in una rete di ira, senza volerlo. I due ragazzi si troveranno ai lati opposti del ring; uno (RJ) sosterrà Eric – disegnando per lui – e l’altro (Thomas) aiuterà suo padre, certo di avere il suo benestare a collaborare insieme alla nuova collezione principale della casa di moda. Insomma i fratellini Forrester finiranno per contendersi il posto d’onore nell’azienda di famiglia e non è escluso che questo potrà scatenare anche Brooke e Taylor. Ma attenzione, non dimentichiamoci di Steffy! Anche la ragazza verrà coinvolta sicuramente in questa faccenda, essendo lei la co-CEO e quella che la sta reggendo ormai da tempo.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Da che parte si schiererà Steffy?

Per il momento Steffy è a Roma con sua madre, dopo aver deciso di lasciare Finn, stanca di doversi sempre difendere da Sheila. La ragazza però, questo è sicuro, tornerà molto prima di quanto immaginiamo. La sua interprete, Jacqueline MacInnes Wood, ha promesso che il suo periodo di congedo per maternità non durerà a lungo e che sarà molto velocemente di nuovo sul set, come successo per le altre sue gravidanze. Abbiamo quindi la certezza che Steffy comparirà alla Forrester in men che non si dica ma dovrà schierarsi da una parte… o forse no! Steffy verrà sicuramente spinta a schierarsi dalla parte del padre o dalla parte del nonno e la ragazza, essendo il co-CEO, si sentirà in parte costretta a farlo. La giovane potrebbe però stupirci e non prendere le parti di suo padre ma quelle di suo nonno, con cui ha dimostrato di avere una grande affinità e di esserci particolarmente legata, visto che è a lui che ha chiesto ospitalità, durante la (prima) lontananza da Finn. Steffy potrebbe persino arrabbiarsi con Ridge per aver spinto Eric ad andare in pensione e forse questo suo atteggiamento potrebbe addirittura attirarsi l’ira di Thomas e di Hope, ormai molto legati.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Steffy unica erede della Forrester Creations?

Rimane in piedi ovviamente l’ipotesi che Steffy sostenga suo padre e che invogli suo nonno a lasciare le redini dell’azienda ai giovani come il suo papà e come lei, ovviamente inimicandosi però il suo fratellino RJ e forse persino Brooke. Ma vi diamo anche una terza ipotesi. La giovane potrebbe decidere di rimanere super partes e di lasciare che sia il pubblico a decidere se Eric Forrester è ancora l’uomo di un tempo. E quest’ultima prospettiva ci piace molto. Steffy dimostrerebbe di essere davvero il vero CEO della Forrester e forse, conquistandosi così la fiducia infinita del nonno, potrebbe ricevere lei la fetta più grossa della Forrester Creations, battendo la concorrenza di Ridge, Thomas, RJ e di chiunque abbia con lei un legame di sangue.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.