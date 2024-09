Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke terrorizzata da Hope. Sua figlia ha perso il senno?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke è seriamente preoccupata per Hope. Nelle puntate della Soap, attualmente in onda negli Stati Uniti, la piccola Logan non riesce a togliersi dalla mente Finn e la cosa sta allarmardo sua madre, che comincia a pensare che abbia perso il senno.

Per Brooke è cominciato un vero e proprio incubo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha iniziato a temere che Hope abbia perso il senno. Tutta colpa dell’addio di Thomas e della crescente rivalità con Steffy, che hanno portato la giovane stilista a mettere gli occhi su Finn, marito della sua sorellastra e a riportare scompiglio nella famiglia Forrester-Logan. La moglie di Ridge ha molta paura che sia la sua figliastra Steffy che la sua rivale Taylor stavolta abbiano davvero ragione e che la sua pupilla debba davvero essere fermata.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha paura per Hope

Brooke è al corrente che Hope abbia baciato Finn ed è stata proprio lei a rivelare quanto successo a Ridge e pure a Taylor. La Logan aveva appena deposto le armi contro la sua figliastra e Steffy era addirittura stata capace di lodarla – evento epocale – per aver sponsorizzato perfettamente la sua collezione dedicata alla camera da letto e aver incrementato le vendite dell’azienda. Insomma si stavano creando i presupposti per dare un taglio all’astio tra le due e per riportare la pace in famiglia ma anche nella maison, che le due donne sono destinate a gestire insieme. Ma Hope ha deciso di non seguire la retta via e di lasciarsi andare ai propri sentimenti, già da prima poco controllati, per il bel Finn. Brooke ha così cominciato a temere che sua figlia si stesse trasformando in una donna senza scrupoli, mangiauomini e a volte allo sbando… un po’ come lo era lei.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke difende Hope ma…

Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke è da diverso tempo preoccupata per l’atteggiamento della figlia e spera che la ragazza riacquisti la sua lucidità. La Logan non vuole che la sua bambina si trasformi in una donna capace di soffiare il marito a un’altra e non vuole nemmeno che si ricreino situazione che lei, Taylor e Ridge hanno dovuto sistemare più volte e che ancora lasciano degli strascichi pesanti. Nonostante sia perfettamente consapevole che la sua rampolla abbia sbagliato e che abbia messo in pericolo tante cose, si è trovata a difenderla a spada tratta contro Taylor. Al cuore di una mamma non si comanda ed è chiaro che Brooke sarà pronta a dare una mano alla sua prole qualsiasi situazione le si presenti davanti ma stavolta qualcosa in lei sembra aver vacillato. Le parole di Taylor, che si è rivolta a lei sia come madre di Steffy che come psichiatra, sembrano aver colpito nel segno. La Hayes ha ipotizzato che Hope abbia bisogno di aiuto e che solo così possa evitare di commettere errori di cui loro due sanno bene i risultati.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke fermerà Hope?

Brooke ha accusato il colpo e sebbene non permetterà mai e poi mai che Taylor o altri insultino sua figlia, si è trovata ad ammettere che un pizzico di ragione la Hayes lo abbia. Potrebbe davvero essere che sua figlia abbia subito un trauma così tanto grave, da aver davvero perso la bussola. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la signora Forrester tenterà di tenere lontana Hope da Finn e di farle dimenticare il dottore, per evitare di fare danni. Purtroppo però si renderà conto che il pensiero del medico stia diventato una vera e propria ossessione per la sua ultima figlia femmina e che questo possa diventare molto pericoloso sia per lei che per l’intera famiglia. Hope avrà veramente maturato un attaccamento morboso a Finn, quasi come quello che Thomas aveva per lei o avrà semplicemente i primi sintomi della sindrome Logan?

Vedremo più avanti se Brooke riuscirà a fermare sua figlia e se userà qualche arma per impedirle di infastidire Steffy e far crollare definitivamente l’equilibrio in famiglia. E a spaventarla molto, stavolta, è anche l’atteggiamento di Ridge, che al solo pensiero che la sua figliastra abbia osato mettere le mani – o meglio le labbra – sul marito di sua figlia, è andato su tutte le furie e stavolta potrebbe proprio non perdonare. Taylor certamente ne gioirebbe, anche solo per rivincita ma è anche possibile che cerchi di aiutare la sua rivale, dandole consigli e un aiuto per sostenere Hope… come si aspettava che la bionda facesse quando si trattava di un allora giovanissimo Thomas, ma questa è un’altra storia!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.