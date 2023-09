Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke sconvolta. Donna e Katie sono contro di lei!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke si troverà in grande difficoltà. Le sue sorelle le dichiareranno guerra. Scopriamo perché e cosa succederà nelle prossime puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

La guerra alla Forrester Creations finirà per coinvolgere anche le sorelle Logan. Era prevedibile che Donna e Brooke proteggessero ognuna il proprio compagno ma, come ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful, nella disputa su chi tra i Forrester sia il miglior stilista, si intrometterà anche Katie. La sorellina più piccola si schiererà a favore di Eric… e per un preciso motivo. Brooke sarà davvero sconvolta. Ecco cosa succederà:

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke è d’accordo con Ridge, Eric deve andare in pensione

È guerra alla Forrester Creations. Ridge ed Eric si sono sfidati a suon di miglior vestito e di migliore collezione, lasciando ai clienti l’arduo compito di scegliere chi è lo stilista migliore. Nonostante sia stato lui a lanciare il guanto di sfida sulle passerelle, Ridge continua a ribadire – a tutti – che suo padre debba andare in pensione e che debba riposarsi. È infatti convinto che il suo papà finirà per fare una brutta figura e che stia perdendo solo tempo. Avrebbe invece dovuto lasciare che la sua azienda procedesse con i suoi eredi, con lui e Thomas – e anche RJ – impegnati nel disegnare i nuovi abiti e a lasciare la Hope for the Future. Brooke è perfettamente d’accordo con lui e non smetterà di ripeterlo a suo figlio, preoccupata che questa rivalità, possa nuocere alla loro famiglia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke difende Ridge e Donna prende le parti di Eric

Brooke continua a sostenere suo marito e ritiene che ora sia lui il CEO dell’azienda e che, come tale, possa scegliere che tipo di futuro riservare alla Forrester Creations e alle sue creazioni. E visto che la direzione della casa di moda sta creando delle collezioni favolose, non ritiene necessario che Eric ne produca una tutta sua. Anzi dovrebbe proprio approfittare del momento per andare in pensione. Donna non è però d’accordo con lei e ha rivelato alla sorella maggiore di essere completamente dalla parte del suo compagno e di essere anzi molto felice che non abbia messo da parte il suo estro creativo. Tra le due Logan era prevedibile si creasse attrito ma a causare il vero tracollo, è Katie.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Katie si schiera dalla parte di Eric

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie ha preso parte al conflitto tra i Forrester e si è schierata dalla parte di Eric. La più piccola delle sorelle Logan, da sempre molto affezionata al Forrester senior e tra le prime a venire a conoscenza dei suoi problemi sessuali, non ha ritenuto per nulla corretto l’atteggiamento di suo cognato. Per lei Ridge avrebbe dovuto rispettare suo padre e non estrometterlo dall’azienda fondata da lui. Insomma avrebbe dovuto ringraziarlo per l’eredità, non metterlo in un angolo. Katie ha rivelato a Brooke di essere molto delusa e Brooke, di contro, ha ribadito che è suo marito il CEO dell’azienda ed è a lui che si deve un certo rispetto. Vi anticipiamo che Katie non si lascerà convincere e continuerà a supportare Eric. Del suo stesso parere oltre Donna e RJ, sarà pure Carter, che non smetterà di ricordare a Ridge il ruolo che il suo papà ha avuto negli anni e che potrebbe decidere persino di cambiare il suo testamento. Come andrà a finire? Al suo ritorno, Steffy riuscirà a risolvere la situazione?

