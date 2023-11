Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke non ce la fa più, sta per crollare. Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke non vuole più mentire a Eric e non vuole più tenere segreta la sua malattia. La Logan finirà per confessare al Forrester di sapere che sta morendo, nonostante tutti, Ridge compreso, non vogliano che si sappia? Ecco cosa sta succedendo nella nostra Soap di Canale5.

Il segreto di Eric potrebbe non essere più al sicuro. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Brooke ha cominciato a dare i primi segni di cedimento ed è sembrata sull’orlo di una vera e propria crisi di nervi. La Logan vorrebbe rivelare a tutti della malattia del Forrester ma soprattutto vorrebbe dire al suocero ed ex marito, che la sua famiglia sa che sta morendo e che vuole stargli vicina, per trovare insieme una cura. Finirà per farlo oppure Ridge, Donna e Katie la convinceranno a tacere ancora?

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge non vuole che Eric sappia la verità

Ridge ha mentito a Eric e gli ha fatto credere che è lui il vincitore della loro sfida. Il Forrester lo ha fatto per aiutare suo padre, ormai in punto di morte. Lo stilista ha chiesto a tutti coloro che sanno delle condizioni di salute del capofamiglia, di tenere per sé questa notizia, sino a quando non sarà Eric stesso a volerla confessare. Donna ha infatti fatto sapere che il suo innamorato non vuole essere compatito e che, per questo, per il momento non intende dire nulla di sé. Ridge ha accettato di mantenere il silenzio e di stare vicino al suo papà, fino a quando il tempo glielo permetterà. Ma non tutti la pensano come lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric non vuole cercare una nuova cura

La cosa preoccupante, emersa nelle trame della Soap, è che Eric sembra deciso a non curarsi. Il Forrester vuole godersi gli ultimi istanti della sua vita senza essere stordito dai medicinali, insieme alla sua famiglia ma soprattutto alla guida della Forrester Creations, la creatura per cui lui e Stephanie hanno lottato sin da giovani. Lo stilista vuole pubblicizzare la sua nuova collezione in lungo e in largo, lasciando ai posteri un bel ricordo di sé. Tutto questo lavoro significa però anche che non intende cercare una cura alternativa per lui; non ha tempo da perdere in una ricerca che, lo sa già, non darà alcun risultato. Tanto vale quindi impiegare le ore che gli rimangono, per trovare un modo per sottolineare la sua grandezza, mai sfiorita.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke tradirà Ridge e rivelerà la verità su Eric?

Eric è talmente tanto determinato che Donna ha deciso di assecondarlo per non dargli ulteriori pensieri e per lasciarlo tranquillo, senza altri fastidi. Così stanno facendo Katie, Ridge, RJ, Steffy e Thomas. Brooke invece sembra essere quella meno convinta di questa decisione. Nelle puntate della Soap, andate in onda nelle scorse ore negli Stati Uniti, la Logan ha dato segni di cedimento e ha confessato di volere a tutti i costi rivelare al suocero di sapere di lui e stargli accanto per lottare e magari trovare una cura. Insomma Brooke non vuole lasciarlo morire senza poterlo sostenere e potergli dimostrare il loro amore. Ma questo vorrebbe dire, dirgli che il suo segreto non è più tale e che tutta la sua famiglia ne è al corrente. Conoscendo la bionda, non ci sembra assurdo che alla fine faccia di testa sua e vada veramente dal Forrester e gli confessi tutto ma così facendo potrebbe finire per tradire la fiducia di Ridge e persino di sua sorella. Lo farà?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.