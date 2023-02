Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha un nuovo e affascinante corteggiatore. Ecco chi è...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful lasciano momentaneamente da parte le cattive notizie e gli argomenti spinosi come la scelta di Douglas, per dedicarsi a qualcosa di più divertente e rilassante. Nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti, Brooke ha trovato un nuovo spasimante, che sembra proprio deciso a conquistarla. Ma chi è? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful Taylor e Brooke divertite dal nuovo cameriere de Il Giardino

Dopo averci rivelato della difficile scelta di Douglas e della guerra scatenatasi tra Steffy e Thomas, le Anticipazioni di Beautiful ci parlano di qualcosa di più divertente, che coinvolge le due neo amiche Taylor e Brooke e che riserverà delle grandi sorprese per la biondona della Soap. Molto presto, nelle puntate italiane, vedremo la Hayes e la Logan godersi dei bei pranzetti a Il Giardino. Durante uno di questi, conosceranno il nuovo cameriere del bistrot, Paul detto Hollis, che non nasconderà neanche per un momento di essere rimasto affascinato dalla bellezza di Brooke. Il ragazzo comincerà a flirtare apertamente con la madre di Hope, mentre prenderà il suo ordine e con uno stratagemma si lascerà lasciare il suo numero di telefono. Taylor, divertita da quello a cui assisterà, spronerà la sua amica a lasciarsi un pochino andare e combinerà qualcosa di molto inaspettato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hollis si presenta alla Forrester Creations. C'è lo zampino di Taylor

Taylor sarà molto divertita dal fatto un giovane e affascinante ragazzo si sia fatto avanti con Brooke, in maniera così spudorata. Sinceramente contenta che qualcuno corteggi la sua amica, approfitterà dello scambio di numeri tra loro – avvenuto proprio davanti a lei – per fare da “cupido” tra i due. Arrivata in ufficio per pranzare con la Logan, informerà sia lei che Hope di aver ordinato del cibo da asporto. Brooke capirà immediatamente a cosa starà mirando la sua amica e riderà sorniona ma dovrà spiegare pure a sua figlia che il nuovo cameriere di Deacon, pare avere un debole per lei. Hope se ne renderà conto da sola quando Hollis arriverà alla Forrester e flirterà con sua madre, davanti ai suoi occhi. La ragazza riderà moltissimo e con lei pure Taylor, quando la bionda si lascerà convincere a uscire con il sexy cameriere dello Sharpe.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon non è più interessato a Brooke. Hollis ha campo libero

Hollis sarà molto felice di aver convinto Brooke a uscire con lui ma, per correttezza, chiederà a Deacon se la cosa gli dia fastidio. Lo Sharpe rassicurerà il ragazzo e gli dirà di non pensare più alla sua ex in quel senso. Tradirà però una certa tristezza nel pensare alla sua situazione amorosa e darà l'assist al suo cameriere per chiedergli se ci sia qualcuno, attualmente nella sua vita. Hollis farà riferimento alla donna dai capelli rossi con cui ha visto il suo capo parlare qualche giorno prima e Deacon si rabbuierà facendogli capire che è proprio lei il suo grande cruccio e la persona che gli ha rubato il cuore. Attenzione però che anche Sheila, proprio in quel momento starà pensando a lui, e si troverà a dover confessare a Bill di pensare a un altro uomo. Come la prenderà lo Spencer? Los Angeles si fa bollente!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.