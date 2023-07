Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke è inorridita. Hope è una traditrice!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke scoprirà Hope e Thomas a letto insieme. La Logan non riuscir a trattenersi e sgriderà la figlia per aver tradito così tanto la fiducia di Liam e pure la sua. Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda anche su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelano che Hope e Thomas hanno ceduto alla passione. Nessuno dei due ragazzi sembra pentito di come si sono messe le cose tra loro e anzi la piccola Logan ha più volte ribadito di essere davvero felice di aver dato retta ai suoi istinti. Le cose però potrebbero cambiare improvvisamente esattamente come sono successe e la colpa potrebbe essere di Brooke. Scopriamo perché…

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope non è pentita. Ora vuole Thomas!

Hope e Thomas hanno passato una serata molto passionale e la Logan non è per nulla pentita di aver ceduto alle sue pulsioni nei confronti di Thomas. Anzi le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la ragazza ha confermato più volte al Forrester, di aver deciso di scegliere lui, l’unico uomo che in questi anni ha amato lei e solo lei. Liam pagherà insomma il suo errore di aver avuto sempre un piede in due staffe e di non aver mai del tutto dimenticato il suo amore per Steffy, tanto da essere corso da lei e averla baciata, dopo aver scoperto del tradimento di sua moglie.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke scopre Hope e Thomas a letto insieme

Le cose potrebbero presto degenerare e la “colpa” potrebbe essere di Brooke. Mettiamo tra virgolette il termine colpa perché la Logan in realtà interverrà per riportare sua figlia a più miti consigli, soprattutto quando la scoprirà a letto con Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke è arrivata a casa di Thomas per scusarsi con lui per il suo comportamento e per complimentarsi per quanto è cambiato. La bionda ha bussato alla porta di casa del Forrester ma nessuno le ha risposto. Trovando l’uscio aperto, Brooke ha deciso di entrare nell’appartamento e si è subito accorta che della borsa e delle chiavi di Hope, appoggiate nel salotto. Alla donna non è servito altro per capire cosa stesse succedendo e ha fatto irruzione in camera da letto, scoprendo sua figlia in atteggiamenti intimi con il giovane rampollo di Ridge.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Brooke furiosa contro Hope

Brooke non sarà per nulla contenta di quello che vedrà e redarguirà sua figlia per essere una traditrice. Ci verrebbe da dire da che pulpito ma siamo ben consapevoli che per la Logan senior sarà davvero uno shock. Sua figlia non si è mai comportata come lei e pure Thomas è rimasto sconvolto da comportamento della sua amata, che sembra pronta ad affrontare – per la prima volta – le responsabilità di un suo errore. La piccola, dolce e fedele Hope ha fatto spazio a una donna che vuole essere amata e che non intende essere seconda a nessuno. Vuole essere unica e insostituibile. Liam questo non lo ha mai fatto. Brooke cercherà ovviamente di convincere sua figlia a tornare da suo marito e non vorrà certamente che la sua bambina si leghi al Forrester, che lei ancora non considera del tutto affidabile.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke correrà a informare Liam di quello che ha scoperto?

Brooke potrebbe diventare un grande problema per Hope e Thomas. Dopo la scenata in camera da letto e dopo aver quasi insultato sua figlia, oltre che il Forrester, la Logan potrebbe decidere di far precipitare le cose. Non contenta che la sua bambina frequenti il suo figliastro, la bionda potrebbe cercare di convincere Liam a riconquistare sua moglie. Potrebbe però calcare fin troppo la mano e alla fine farsi sfuggire il segreto di Hope. Insomma la scelta della direttrice della Hope for the Future di concedersi al suo stilista, avrà un effetto domino eclatante, che potrebbe cambiare tutti gli equilibri sino a ora conosciuti e duramente ottenuti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.