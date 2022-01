Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Brooke e Taylor è tregua dopo trent’anni, ma Sheila ha altri piani per loro!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che le due storiche rivali in amore, Brooke e Taylor, da sempre in lotta per Ridge, potrebbero aver trovato un punto d'incontro. Peccato che ci sia Sheila, pronta a metterci il suo zampino...

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke si godono la loro ritrovata serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due dovranno fare i conti con un altro problema... o meglio, con altri due. Infatti, mentre Deacon continuerà a ronzare intorno alla Logan, Taylor torna a Los Angeles, forse proprio per cercare di riconquistare il cuore del Forrester! In realtà, le due nemiche giurate potrebbero riuscire a trovare il modo per andare d'accordo... Sheila, però, potrebbe mettere nuovamente zizzania tra di loro.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Taylor si stringono la mano!

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke di nuovo affiatati, i telespettatori americani li hanno già visti affrontare un'ennesima crisi coniugale. I due, infatti, non sono indifferenti alla presenza di Deacon e di Taylor. Mentre il primo si avvicina ogni giorno di più alla Logan, passando per Hope, la seconda abbraccia il Forrester, dichiarando che non soltanto le è mancato, ma anche che non smetterà mai di amarlo. La sorella di Donna e Katie sostiene che la Hayes abbia un pessimo tempismo: è tornata proprio quando tra lei ed il padre di Thomas e Steffy le cose non vanno per il meglio... Tuttavia, nel momento in cui le due storiche rivali in amore s'incontrano, sorprendentemente entrambe sembrano predisposte e disposte a far sì che stavolta possano trovare il modo di andare d'accordo!

Steffy e Taylor invitano Sheila, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Intanto, è arrivato il Natale. Steffy, per amore di Finn, decide d'invitare a casa loro Sheila. Anche Taylor pensa che sia una buona idea: avrà così la possibilità di psicoanalizzare la Dark Lady in un ambiente sicuro, per capire se sia davvero cambiata in meglio come sostiene di essere. La psicologa, dunque, tende un ramoscello d'ulivo addirittura alla Carter, la quale, evidentemente, apprezza il gesto. Sheila, però, ne approfitta per origliare una conversazione privata tra la Hayes e la figlia, in cui la prima confida alla seconda di essere ancora innamorata di Ridge. In che modo la madre biologica del dottore utilizzerà tale informazione?

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Sheila litigano!

Il faccia a faccia tra Brooke e Sheila è differente rispetto a quelli sopracitati. Nessuna delle due pare intenzionata a sotterrare l'ascia di guerra, anzi. La bionda e la mora sono inflessibili, e si dicono pronte a neutralizzare definitivamente l'altra. Per far restare a bocca aperta la Logan, la Carter le rivela che Deacon è suo amico, e che Taylor e Steffy le hanno permesso di trascorrere il Natale con loro. Inoltre, la Dark Lady esprime impietosamente il suo parere: Ridge farebbe meglio a tornare insieme all'ex moglie, anziché continuare a stare con un'alcolizzata come lei. Sheila potrebbe proprio far leva sulla gelosia e sul vizio di Brooke per metterla fuori gioco... Ci riuscirà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 gennaio 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.