Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke alla riscossa. Fermerà Deacon e Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope, sconvolta dalla relazione tra suo padre e Sheila, è corsa da Brooke per informarla. La Logan senior ha promesso a sua figlia di risolvere la situazione ed è corsa dallo Sharpe, pronta a tutto per fermarlo.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha chiesto aiuto alla sola persona e che, secondo lei, potrà avere presa su Deacon: Brooke. La ragazza le ha raccontato tutto quello che ha scoperto su suo padre e Sheila e spera che la sua mamma possa in qualche modo convincere lo Sharpe a fare un passo indietro nella sua relazione con la Carter. Ma ci riuscirà?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope rivela a Brooke di Deacon e Sheila

Hope è in preda al panico. La ragazza ha scoperto che Deacon e Sheila si sono messi insieme e che intendono fare sul serio. La giovane non è in grado di accettare una simile follia da parte di suo padre ed è seriamente spaventata che il suo papà si metta nei guai e che la Carter torni a fare danni e a tormentare la sua famiglia, ora certa di avere una spalla su cui contare. Per questo motivo è corsa a informare Brooke di questa novità assurda. La Logan senior, come lei, ha sgranato gli occhi, incredula e pronta ad agire, per fermare il suo ex amante.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Hope scoprono che Ridge sapeva tutto

Hope ha informato sua madre, certa che la donna possa fare qualcosa per fermare Deacon e per allontanare la Carter. Le due donne hanno però scoperto che Ridge era già al corrente della strana relazione tra lo Sharpe e la malefica rossa e che come lui, anche Bill lo sapesse. Il Forrester ha raccontato loro di aver mantenuto questo segreto, in cambio della collaborazione del barista, nella cattura dell’assassina ma evidentemente le cose sono cambiate ed è il caso di intervenire, prima che sia troppo tardi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke alla riscossa per fermare Deacon e Sheila

Brooke ha promesso a Hope di risolvere la situazione Deacon/Sheila. Lo Sharpe l’ascolterà, ne è sicura. La Logan è certa di avere ancora un certo ascendente sul suo ex amante e di questo ne sono sicuri pure Hope e Ridge. Per questo motivo il Forrester ha deciso di seguire sua moglie a casa di Deacon. Il confronto con lui è stato serratissimo e Brooke ha provato a convincerlo a buttare fuori, immediatamente, la rossa, per evitare che faccia di nuovo male a qualcuno. Purtroppo il loro intervento non è servito a nulla, anzi il barista ha più volte ribadito che la sua compagna è cambiata e che tutti abbiano diritto a una seconda possibilità. Ha persino promesso di tenere tutti al sicuro, assicurando di occuparsi personalmente di far sentire amata la sua futura moglie, per evitare che possa tornare a fare del male.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.