Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è morto?

Terribili notizie in arrivo dalle puntate americane di Beautiful. Negli episodi della Soap, andati in onda nelle scorse ore, Liam ha avuto un malore, è caduto a terra e ha sbattuto la testa. Cosa sarà successo allo Spencer? La sua vita sarà in pericolo? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa vedremo presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam, deluso da Bill, chiude per sempre con lui e…

La decisione di Bill di far scagionare Luna ha turbato tutta la famiglia. Liam ha deciso di affrontare suo padre e di chiedergli il perché del suo folle comportamento. Il giovane Spencer non ha ottenuto nulla dal confronto con il suo amato padre, che anzi si è scagliato contro di lui, intimandogli di stare bene attento alle sue azioni e minacciando di diseredarlo e di cacciarlo dall’azienda. Per tutta risposta, Liam si è licenziato, rivelando a Dollar Bill di non aver mai voluto i suoi soldi e di aver sempre desiderato solo il suo affetto.

Liam ha confessato al padre di essere deluso da lui e di aver provato, per anni, a fargli capire che l’unica cosa che lui e i suoi fratelli, specialmente lui orfano di madre, hanno voluto dal padre, è il suo affetto e la sua stima. Nessuno di loro, né lui, né Wyatt e tantomeno Will, ha voluto i suoi soldi e la sua scomoda eredità. Bill non solo non ha voluto ascoltare una parola detta da suo figlio ma gli ha intimato di lasciare la sua casa e di non farsi mai più vedere.

Beautiful: Liam si sente male. È morto?

Liam è rimasto molto deluso nell’avere la conferma che suo padre non è in grado di dare amore ai suoi figli e ha anzi preferito aiutare un’assassina come Luna, che dice di aver passato un’infanzia molto simile a quella di Dollar Bill. Il giovane Spencer ha rivelato al suo papà che nessuno dei suoi fratelli e ovviamente nemmeno lui, ha mai voluto denaro da lui ma solo la sua attenzione e il suo amore. Ma quello che ha ottenuto è stato solo e soltanto disprezzo. Bill gli ha intimato di andarsene da casa sua e di non farsi più trovare là al suo ritorno.

Liam non potrà esaudire il desiderio del padre e non per sua volontà. Nelle puntate americane di Beautiful, il giovane Spencer ha avuto un malore, ha perso i sensi ed è caduto a terra, sbattendo la testa sul tavolino del salotto. Questa botta gli sarà fatale? Ci sarà qualcuno che lo salverà o Bill arriverà a casa e troverà il suo primogenito morto?

Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate – americane – di Beautiful

Il destino di Liam è oscuro. Che lo Spencer sia morto o no, siamo certi che la botta in testa non sarà priva di conseguenze e anche le ragioni per cui ha avuto un malore, saranno sicuramente molto preoccupanti. A farci sospettare che la sorte del ragazzo sia appesa a un filo, è una dichiarazione di Steffy, fatta a Ridge poco prima che tutto questo avvenisse. La Forrester ha rivelato al padre di volere molto bene al suo ex marito e di essere disposta a fare qualsiasi cosa per lui. Una frase che alla luce di quanto successo suona in modo agghiacciante e che ci fa venire i brividi.

Liam potrebbe davvero essere a rischio e potrebbe o finire in coma (se non morire) oppure avere un altro vuoto di memoria, come capitato anni fa. Pensiamo che il giovane verrà portato in ospedale in fin di vita e che tutta la sua famiglia si stringa intorno a lui. Steffy e Hope potrebbero sentirsi talmente tanto male da capire di amare ancora il giovane e Bill potrebbe sentirsi in colpa per quanto successo e cercare di fare ammenda. Se l’ipotesi peggiore dovesse verificarsi – anche se non pensiamo che Liam muoia – Dollar Bill potrebbe letteralmente impazzire e legarsi sempre di più a Luna, tanto da aiutarla a conquistare suo figlio. E se invece si verificasse uno caso di vuoto di memoria, potrebbe pure accadere che Liam si avvicini a Luna, credendola una persona a lui cara e mettendo a rischio, pure lui, la sua famiglia. Sono solo supposizioni e presto sapremo cosa accadrà. Di certo l’incidente accorso al ragazzo non sarà privo di conseguenze e siamo certi che alcune di queste saranno terribili.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.15.