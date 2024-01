Beautiful Anticipazioni Americane: Bill e Poppy innamorati ma Li è pronta a distruggere sua sorella

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane della Soap Beautiful ci rivelano che Bill è sempre più attratto da Poppy, la madre di Luna. La donna, con cui in passato ha avuto un breve flirt, è tornata a fargli battere il cuore e potrebbe prendere il posto di Katie e Brooke. Ma Li, la madre di Finn, non intende permetterlo. Ecco cosa sta succedendo.

Parallelamente a quanto sta succedendo tra Hope e Thomas, con la piccola Logan che ha rimesso al suo posto Brooke, Bill sta vivendo una magica avventura romantica con Poppy, la madre di Luna. I due si sono incontrati dopo tanti anni e lo Spencer, dopo un iniziale tentennamento, ha riconosciuto nella sorella di Li, una sua vecchia conoscenza. I due hanno cominciato a frequentarsi e sembra che tra loro possa esserci una bella storia d’amore con sorprese: Bill Spencer potrebbe scoprire di avere una figlia e Li, la madre di Finn, potrebbe decidere di intervenire per allontanare Poppy definitivamente da Los Angeles, con prole al seguito. Ma vediamo meglio cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill sempre più preso da Poppy

Bill sembra proprio aver trovato la donna giusta per dimenticare Katie e Brooke, impegnate con altri uomini e decise a non tornare tra le braccia dello Spencer. La persona che sta facendo battere il cuore al magnate è Poppy, la madre di Luna e sorella di Li. I due si sono già conosciuti, anni prima, durante un festival hippie a cui stranamente Bill aveva partecipato. Una conoscenza durata una notte e forse qualcosa di più e finita senza più sentirsi. Bill ha però conservato un bel ricordo di quel giorno e ha quindi riconosciuto Poppy rivedendola a Il Giardino. Questo inatteso incontro ma anche la strana storia che vede il padre di Liam e Wyatt coinvolto con la nuova arriva a Los Angeles, ci ha fatto subito drizzare le antenne e ci ha fatto sospettare che le trame della Soap presto ci riserveranno grandi sorprese.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill scopre di avere una figlia?

Ci spieghiamo meglio. Poppy è arrivata a Los Angeles per incontrare sua figlia Luna, nuovo interesse amoroso di Zende e molto amata dalla famiglia Forrester. La ragazza non sa chi è suo padre e sa solo che era un uomo molto impegnato, contrariamente a sua madre, spirito libero. Visti i trascorsi tra Bill e Poppy, il padre della giovane potrebbe essere proprio il magnate, che nel corso delle prossime puntate della Soap, potrebbe scoprire di aver aggiunto la quota rosa al computo dei suoi eredi. E se Bill fosse davvero il papà di Luna, ne vedremo ovviamente delle belle. Siamo sicuri che non solo la ragazza sarà trascinata nella famiglia Spencer e sarà travolta dalle trame come successo per i suoi fratelli anni prima, ma scatenerà persino l’ira funesta di sua zia Li, che proprio non la vuole in mezzo ai piedi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Li vuole cacciare Poppy e Luna da Los Angeles ma…

Li non sopporta che sua nipote e sua sorella siano a Los Angeles e che abbiano a che fare con i Forrester. La donna ha paura che le due combinino qualche disastro e che finiscano per metterla di nuovo nei guai. Per il momento sappiamo che la donna non ha idea che Luna possa essere figlia di Bill e che la sua sorellina abbia già conosciuto il magnate. Sappiamo solo che le due hanno un conto in sospeso da tempo, che coinvolge un altro uomo. Siamo certi che se Li scoprisse del rapporto tra Poppy e Bill, quello del passato, e se capisse che Luna è una Spencer, le cose prenderebbero una piega decisamente sconvolgente. La dottoressa potrebbe decidere di liberarsi delle due in maniera subdola e tragica o finire lei nei guai con suo figlio e con Bill. Insomma le prossime puntate di Beautiful ci riserveranno colpi di scena che non coinvolgeranno solo Hope e la sua famiglia più stretta ma anche altri personaggi, per il momento ancora dietro le quinte.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.