Beautiful Anticipazioni Americane: Annika Noelle confessa. Ecco quali sono i veri sentimenti di Hope per Thomas

L'attrice Annika Noelle, interprete di Hope in Beautiful, ha rivelato alcuni dettagli importanti sulle prossime trame della Soap. L'artista ha confessato soprattutto quali sentimenti davvero prova il suo personaggio per Thomas Forrester.

La storia d’amore tra Hope e Thomas sta diventando una cosa molto seria e stavolta sembra proprio che i due siano destinati a stare insieme. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che la Logan ha persino messo Brooke al suo posto, imponendole di zittirsi e non mettersi in mezzo nella sua relazione e di smetterla di fare la guerra al figliastro. Un imperativo che ci ha fatto sospettare che Hope, nonostante tutto, sia pronta davvero a cominciare un futuro con il Forrester. A svelarci tutta la verità è però Annika Noelle, l’interprete della piccola Logan, che ha confessato quali sono i reali sentimenti del suo personaggio per il figlio di Ridge.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Thomas uniti dal destino?

Della coppia Hope/Thomas si parla ormai da anni ed è tanto tempo che i due sono protagonisti di una relazione travagliata, piena di bugie e di dolore. Pare però che ora le cose si siano sistemate. Hope ha messo in chiaro le cose, sia con Brooke che con lo stesso Forrester, e si comincia a respirare aria di fiori d’arancio. Nelle prossime puntate americane di Beautiful scopriremo se le indagini di Finn sulla morte di Emma continueranno o se il ragazzo, convinto da Steffy, lascerà stare. Vedremo anche se Hope metterà al dito l’anello di fidanzamento che per il momento tiene al collo e se Liam o magari Sheila, faranno qualche mossa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope davvero innamorata di Thomas?

La relazione tra Hope e Thomas, per il momento, sembra proprio portare a qualcosa di molto bello. Insomma le cose sembrano funzionare tra loro, nonostante il passato e nonostante la confessione del Forrester riguardo alla notte in cui è morta Emma e della sua omissione di soccorso. È stato chiaro sin da subito che Hope non è rimasta tanto sconvolta dal fatto che il suo innamorato non sia corso giù dalla scarpata per accertarsi che la Barber fosse viva e si è rabbuiata molto di più ripensando alla questione di Beth. Insomma Hope pare proprio aver fatto un bel reset sulla pazzia di Thomas e pare proprio proiettata verso il perdono definitivo di un uomo che, nei suoi sbagli, è rimasto fedele all’amore che provava per lei. La piccola Logan potrebbe davvero essersi innamorata e stavolta profondamente.

Beautiful Anticipazioni Americane: Annika Noelle confessa i veri sentimenti di Hope per Thomas

A darci conferma di quest’ultima dichiarazione, ovvero quella in cui abbiamo affermato che Hope si è davvero innamorata di Thomas, è stata Annika Noelle. L’interprete della piccola Logan ha confessato, in una recente intervista, che la sua Hope ha veramente voltato pagina su Thomas e su quello che è successo. Il fatto che non abbia indagato sul perché il ragazzo non abbia verificato la reale morte di Emma, è la prova che per lei il Forrester è cambiato ed è meritevole del suo amore. L’artista ha anche aggiunto che vede un futuro tra la Logan e il Forrester junior e che ritiene che Hope abbia preso talmente tante batoste sentimentali, da portarla a cambiare tutte le sue prospettive vedendo un uomo così dedito a lei e così tanto innamorato. Quindi è amore? Ebbene sì, con grande rammarico di Liam, che tenterà sicuramente di far ragionare di nuovo la sua ex moglie, senza grande successo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.