Beautiful Anticipazioni Americane: Hope ha messo le cose in chiaro e Thomas ora spera di convolare a nozze!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha preso la sua decisione. La ragazza ha deciso di seguire il suo cuore e Thomas ora è certo che tra loro funzionerà... ma scopriamo insieme cosa è successo nella Soap e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Tra Thomas e Hope le cose sembrano andare di bene in meglio. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha deciso di mettere Brooke al suo posto e di dare un colpo di spugna alle terribili situazioni vissute in passato. Benché nella sua mente continui a esserci dolore, la ragazza ha scelto di non darci più peso e di proiettarsi verso un futuro che pare prevedere Thomas Forrester come suo nuovo compagno. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è successo negli episodi della Soap, andati in onda negli Stati Uniti e che presto verranno trasmessi da noi su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope non vuole più la guerra tra Brooke e Thomas

Vi abbiamo già anticipato, in un nostro precedente articolo, che Hope ha rimesso Brooke al suo posto. La piccola Logan è stanca di vedere sua madre guerreggiare contro Thomas e vorrebbe che tra loro ci fosse quantomeno una tregua. La ragazza è stata molto chiara con sua madre: deve smetterla di combattere contro il figliastro, che potrebbe molto presto diventare qualcosa di più. Per Brooke è stato un duro colpo; Thomas non l’ha mai convinta e tutt’ora pensa sia un uomo pericoloso. Poi con la storia di Emma tornata a tormentare tutti, le cose si sono messe ancora più male per il Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope vuole dimenticare il passato

Hope non vuole dare peso alle accuse di Xander e benché sia stata messa al corrente, da Thomas stesso, di quello che è successo quella terribile notte, si è convinta che il ragazzo sia “solo” colpevole di non averle prestato soccorso. Thomas ha però ribadito più volte alla Logan di essere stato sicuro, sin dall’inizio, che per la ragazza non ci fosse stato scampo. La figlia di Brooke ha comunque preso tempo; il passato – terribile – è tornato a bussare alla sua porta e ha ovviamente bisogno di un momento per calmarsi. Non ha però alcuna intenzione di farsi condizionare da quanto accaduto. Vuole dimenticare e concentrarsi sul futuro, che prevede Thomas.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas felice della decisione di Hope

Hope ha rivelato a Thomas di aver chiesto a sua madre di non mettersi più in mezzo nella loro relazione e ha fatto capire al ragazzo di essere pronta a voltare le spalle al passato e a dimenticare quanto successo tra loro. Il Forrester ne è stato entusiasta e non ha potuto che gioire insieme alla sua amata, con cui sembra finalmente esserci un futuro. Nonostante i brutti racconti, Hope non si è infatti levata l’anello dal collo e per lo stilista è il chiaro segno che non solo ci sia speranza ma che sia proprio certo che tra loro possa esserci un eterno legame.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.