Beautiful Anticipazioni 8 giugno 2022: Finn, all'obitorio, riconosce Vinny e informa Thomas!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Liam è distrutto, vuole andare alla polizia a costituirsi e annulla un pranzo con Hope senza darle spiegazioni. All'obitorio però Finn riconosce Vinny e chiama Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Bill si libera dell'auto di Vinny e dei suoi documenti

Un attimo di distrazione sarà fatale per Liam e per la sua vittima, Vinny. Il ragazzo spaventato è pronto a correre alla Polizia, ma Bill non è d'accordo: non deve per nessuna ragione denunciare l'accaduto o la Polizia finirà per arrestarlo, del resto aveva più di una ragione per voler vedere Vinny morto! Bill insiste, torneremo a casa e faremo finta di nulla. Liam però, non riesce a reggere il peso della colpa. Lo Spencer junior fa un primo passo falso: salta la cena con Hope. Lei è delusa ma anche preoccupata. Il ragazzo dovrà inventarsi qualcosa ma sarà davvero capace di mentire su qualcosa di così grande? Nasconderlo proprio a Hope? Intanto Bill, consapevole della debolezza del figlio e del suo stato di confusione, lo solleva dall'incarico più difficile: disfarsi dell'automobile di Vinny e far sparire i documenti del ragazzo così da ritardare il riconoscimento.

Finn riconosce il cadavere di Vinny, nella Puntata di Beautiful dell'8 giugno 2022

Il corpo di Vinny viene ritrovato, nonostante Bill abbia fatto sparire auto e documenti, quando il ragazzo viene trasportato in obitorio, qualcuno lo riconosce. Finn non riesce a credere ai suoi occhi, sul tavolo di acciaio, coperto fino al collo c'è il pericoloso amico di Thomas. Sul volto del dottore è chiaro lo sgomento, nonostante infatti quel ragazzo abbia davvero rischiato di rovinare la vita di Steffy, il povero Finn non si aspettava certo una morte così prematura.

Beautiful Anticipazioni: Finn avvisa Thomas, sarà lui a fare il riconoscimento ufficiale

Finn si informa sulle cause del decesso. Le dinamiche lasciano pensare che sia stato investito anche se la sua auto non è stata ancora ritrovata. Il dottore comunica ai colleghi dell'obitorio di aver riconosciuto la salma e che contatterà una persona vicina alla vittima per l'identificazione ufficiale. Finn ancora agitato, corre a dare l'infausta notizia al cognato. Thomas è incredulo, spera che quella del fidanzato di Steffy sia solo una svista clamorosa. Purtroppo, giunto sul posto, non potrà che tristemente confermare: è il corpo dell'amico Vinny.

