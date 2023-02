Beautiful Anticipazioni 7 febbraio 2023: Jack e Paris sotto torchio. Si mette male?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Paris si confiderà con Carter e gli confesserà di essere molto felice della sua amicizia con Thomas, Jack e Li si prepareranno ad affrontare con Finn le conseguenze di una terribile verità.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 febbraio 2023. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap in onda alle 13.45 su Canale5 ci rivelano che mentre il rapporto tra Paris e Zende sembra andare a gonfie vele, anche l'amicizia tra la Buckingham e Thomas si sta rafforzando. La ragazza è molto contenta di come stanno andando le cose e confida tutto a Carter. Il Walton ne è molto felice e augura alla sorella di Zoe di realizzare i suoi sogni ma cerca di metterla in guardia dal Forrester. Intanto in hotel, tra Jack e Li si sta consumando una vera e propria tragedia. La donna, furiosa con suo marito e ormai consapevole di essere stata tradita, lo spingerà a fare i conti con i suoi errori ma non solo con lei. È tempo di coinvolgere Finn.

Zende vuole fare sul serio con Paris. Il ragazzo ha deciso di regalare alla sua fidanzata un anello meraviglioso, creato da Quinn. La Buckingham è molto felice della sua storia d'amore e sta vivendo una favola e anche con Thomas, il suo coinquilino, le cose stanno andando veramente bene. La ragazza è soddisfatta del bel rapporto che è riuscita a costruire con il Forrester e con il piccolo Douglas e si confiderà con Carter. Il Walton accoglierà con calore le parole della sorella di Zoe e le prometterà di essere sempre pronto a darle una mano, qualunque cosa le succeda. L'avvocato la metterà però in guardia da Thomas e le dirà di guardarsi le spalle. La convivenza con il figlio di Ridge potrebbe infatti presto trasformarsi in qualcos'altro oppure essere fraintesa e Zende non dovrà, per nessuna ragione, temere di avere un rivale. Questo consiglio, lo vedremo molto presto, si renderà molto utile.

Sheila ha spinto Jack a rivelare a Finn la verità sulla sua nascita e sul suo vero padre. Il Finnegan si è convinto che la Carter abbia ragione e ha deciso di affrontare, prima tra tutti, Li, a cui ha dovuto confessare il suo tradimento. La reazione della donna non si è fatta aspettare. Sconvolta e disgustata da quanto appena scoperto, la dottoressa ha cominciato a urlare contro il consorte, rivelandogli di non poterlo mai e poi mai perdonare. Jack ha cercato e cercherà di calmarla e di ottenere da lei una chance per ricominciare ma sa che non sarà facile. Ma ancora più difficile sarà affrontare suo figlio, da sempre molto protettivo con la sua mamma.

Per Jack arriverà il momento di affrontare Finn e le conseguenze delle sue azioni. Li convincerà il marito a raggiungere il figlio a casa e a raccontargli tutto. La donna lo metterà però in guardia. Finn non lo perdonerà di sicuro e tutti loro si troveranno ad affrontare una crisi famigliare, per colpa di un terribile tradimento e di un segreto che avrebbe dovuto essere svelato sin da subito. Li accuserà il consorte di averla ingannata in modo fin troppo spregevole, convincendola ad adottare il suo figlio naturale. Ed è proprio per questo che nessuno potrà concedergli alcuna seconda chance.

