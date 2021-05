Beautiful Anticipazioni 6 maggio 2021: Zoe sarà la nuova mamma di Douglas? Hope deve impedirlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Douglas, che ha visto suo padre legarsi a Zoe, è sempre più turbato perché teme di essere allontanato da Hope che ormai considera la sua mamma.

Beautiful Anticipazioni: Hope è disposta a sacrificarsi per Douglas

Dopo aver convinto Steffy a baciare Liam sotto lo sguardo di Hope e aver sconvolto il piccolo Douglas imponendo la presenza di Zoe il Forrester può finalmente raccogliere i frutti delle sue recenti macchinazioni. Ha infatti ottenuto ciò che desidera di più, un tentennamento di Hope. La ragazza è preoccupata per il piccolo Douglas e vuole impedire a tutti i costi che Thomas sposi Zoe facendo soffrire il loro bambino, famigliari e amici cercano di convincerla a lasciar perdere, ma ormai sembra troppo tardi: Hope, infatti, è disposta a sacrificarsi per salvare Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Thomas mette Hope spalle al muro

E il destino della Logan sembra ormai scritto: non ama Thomas, ma deve impedire ad ogni costo che il Forrester porti avanti la relazione con Zoe. Hope si sta prendendo del tempo per riflettere, ma la machiavellica mente di Thomas corre più veloce. Il Forrester sta pensando alla prossima mossa, una mossa che secondo anticipazioni, sarà quella decisiva: proporrà a Zoe di sposarlo. L'innato senso di protezione di mamma Hope, la spingerà a prendere una decisione frettolosa e molto pericolosa...

Douglas è sconvolto, Hope deve pensare a un piano! Nella Puntata di Beautiful del 6 maggio 2021

Douglas ha paura, ha pianto disperato, non vuole che Zoe diventi la sua mamma e ha chiesto a Hope di impedirlo. Ma per evitare queste temibile relazione, c'è un'unica via: la Logan dovrà tornare con Thomas, dunque rinunciare per sempre alla sua famiglia con Liam. Lo Spencer l'ha tradita, ma Hope, seppur arrabbiata, lo ama ancora e sa che la sua casa è con lui è con la piccola Beth. Purtroppo Liam non l'ha solo tradita, le ha anche chiesto di rinunciare a Douglas, e questo la figlia di Brooke non può proprio accettarlo. Cosa può fare dunque? Secondo Spoiler, questa volta la Logan non soccomberà, organizzerà infatti un piano all'altezza del suo nemico...

