Beautiful Anticipazioni 6 aprile 2023: Carter e Paris cedono alla passione. Zende è fuorigioco?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Carter e Paris non penseranno più a Zende e si lasceranno andare. Intanto Taylor confesserà a Ridge un suo segreto.

Nella puntata di Beautiful in onda il 6 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, tra Paris e Carter sarà ormai evidente che sia scattata la passione. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che i due, dopo essersi baciati, si lasceranno completamente andare, dimenticandosi di Zende. La Buckingham confermerà al Walton di essere una donna libera e che nessuno dei due dovrebbe farsi dei problemi per il Forrester. L'avvocato continuerà a domandarsi se sia giusto comportarsi così alle spalle del suo amico ma si lascerà convincere dalle parole dell'affascinante ragazza che gli sta facendo compagnia. Intanto Taylor confesserà a Ridge una verità tenuta nascosta per tanto tempo. Gli dirà di non essere tornata a casa per non vedere lui e Brooke di nuovo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Hope rassicura sua madre

Brooke ha confessato tutto. Messa con le spalle al muro, ha rivelato alla figlia che il Babbo Natale con cui Douglas l'ha vista baciarsi, era Deacon. Per la ragazza è stata una scoperta assurda ma dovrà tenere i nervi saldi e non mostrare alla madre alcuna preoccupazione. Vedendo la sua mamma piuttosto scossa per quello che è accaduto, cercherà di rassicurarla. Brooke infatti le ribadirà più volte di essere molto preoccupata che Ridge possa venirlo a sapere e che, furioso, possa decidere di lasciarla. La moglie di Liam sarà invece convinta che il Forrester sarebbe magnanimo. I due hanno passato dei momenti molto più difficili di questo. Secondo Hope, lo stilista non accuserebbe mai sua moglie di tradimento, non dopo aver scoperto che è ricaduta nel vizio dell'alcol. La Logan senior continuerà però a essere sicura che, trattandosi di Deacon, suo marito non avrebbe alcuna pietà.

Tra Paris e Carter è ufficialmente passione: Anticipazioni Beautiful

L'attrazione tra Paris e Carter sta diventando sempre più evidente. I due si stanno lasciando andare ai loro sentimenti e da quando Zende è uscito con la modella Sequoia, le cose tra l'avvocato e la Buckingham hanno preso una piega piuttosto particolare. I ragazzi hanno deciso di passare insieme la serata nel loft del Walton e dopo essersi stuzzicati per ore, c'è stato un bacio. Ma i baci saranno uno tira l'altro e finiranno per trascinarli nel vortice della passione, senza che nessuno dei due si faccia problemi che Zende Forrester possa soffrirne. Carter sembrerà dimenticarsi del suo amico e della lealtà per la famiglia, che ha già una volta tradito.

Beautiful Anticipazioni: Taylor confessa a Ridge un suo grande segreto

Mentre Brooke continuerà a confrontarsi con sua figlia, ormai al corrente di tutto, Ridge sarà alla Forrester con la sua ex moglie e i figli. Steffy e Thomas non potrebbero essere più felici di passare del tempo insieme ai loro genitori e non perderanno occasione di ridere e scherzare con loro e di ribadire quanto sarebbe bello vederli di nuovo insieme, come una coppia. Una volta rimasti soli, Taylor e Ridge continueranno a pensare ai bei tempi passati insieme. In questo clima di confidenze, la dottoressa confesserà allo stilista di essersi tenuta lontana da Los Angeles per non soffrire a causa di Brooke ma di aver sentito così tanto la mancanza di casa, da avere voglia di tornarci anche a costo di affrontare di nuovo la sua nemica. Il Forrester sarà intenerito da questa dichiarazione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 9 aprile 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.