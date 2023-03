Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Ridge continuerà a tenere a bada i suoi figli, Deacon dovrà svincolarsi da Sheila per raggiungere Brooke e rivelarle i suoi sentimenti.

Nella puntata di Beautiful in onda il 31 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Deacon sarà pronto all'attacco. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe, così come Brooke, continuerà a pensare alla notte di Capodanno e deciderà di affrontare nuovamente la Logan, per mettere in chiaro la situazione ma soprattutto per rivelarle i suoi veri sentimenti, ormai a lui chiarissimi. Intanto Ridge dovrà tenere a bada Steffy e Thomas che non smetteranno di tormentarlo di domande e a spingerlo a tornare dalla loro madre e lasciare perdere le Logan.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a mantenere per sempre il suo segreto

Brooke è ormai decisa che nessuno dovrà mai sapere che lei e Deacon si sono baciati la notte di Capodanno. La Logan si sente in colpa per quanto accaduto con lo Sharpe e non sa come possa essere successo che lei e il suo ex si siano lasciati andare e come soprattutto lei possa aver ripreso a bere, all'improvviso, dopo tanti anni di sobrietà. La bionda sta soffrendo anche per via di Hope, visibilmente delusa dalla sua decisione di non voler più frequentare suo padre. Ma quello che fa più male a Brooke, è vedere Ridge pentito per averla lasciata sola e disposto a mettere da parte il suo lavoro per lei. Presto dovrà affrontare un altro problema: Deacon Sharpe in persona.

Beautiful Anticipazioni: Deacon pronto a dichiarare i suoi sentimenti a Brooke

Come Brooke, anche Deacon non riesce a dimenticare quello che è successo la notte di Capodanno ma diversamente dalla donna, è convinto che quanto accaduto sia un segno del destino. Nonostante la promessa di sparire e soprattutto di non dire nulla a Hope o a Ridge, lo Sharpe penserà di affrontare nuovamente la Logan, non più disposto a farsi da parte ma soprattutto deciso a dichiararle i suoi sentimenti, che non riesce più a soffocare. Prima di arrivare a casa Forrester, dovrà però svincolarsi dalle domande insistenti di Sheila, arrivata a Il Giardino per scoprire se il suo piano abbia avuto o meno dei risultati. Deacon si libererà di lei molto velocemente ma instillerà nella rossa il dubbio di aver fatto davvero centro. Poi arriverà da Brooke, trovandola assorta nei suoi pensieri e non tanto felice di vederlo. Noncurante dello sbigottimento della sua ex, comincerà a rivelarle di amarla e la pregherà di non cacciarlo, almeno per non destare ulteriori sospetti in Hope e Ridge, già straniti dal suo repentino cambio di idea.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge calma gli animi di Steffy e Ridge

Steffy è spietata e ha giurato che la famiglia Forrester trionferà. La ragazza vuole a tutti i costi che suo padre dimentichi le Logan e torni da sua madre, l'unica donna che non l'ha mai ferito. Ridge però continuerà a non essere felice che sua figlia continui a insistere su questo punto e tornato in ufficio, sarà costretto a rimettere al loro posto sia Steffy che Thomas, che si faranno sempre più insistenti per sapere come mai Brooke non si presenti a lavoro da giorni e perché Hope sia così tesa. Qualcosa bolle in pentola e per i fratelli Forrester è arrivato il momento di vederci chiaro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.