Beautiful Anticipazioni 30 marzo 2023: Steffy è spietata. La famiglia Forrester trionferà!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy giurerà di riportare Ridge a casa con loro e di distruggere le Logan mentre Deacon vorrà parlare con Brooke, il prima possibile.

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Steffy non si darà per vinta. Dopo essersi sfogata con sua madre e a aver dimostrato tutto il suo risentimento nei confronti di Brooke e Hope, la Forrester dirà chiaramente a Taylor di essere pronta a lottare affinché la sua famiglia sia unita e le Logan distrutte. Del suo stesso parere sarà Thomas, pronto a darle una mano. Intanto Brooke, dopo il colloquio con sua figlia, si sentirà ancora più in colpa per aver fatto del male alla sua bambina, dicendole di non voler più vedere suo padre. Ridge cercherà di rassicurarla e Deacon, a Il Giardino, penserà di andare a trovarla, per chiarire la situazione tra loro. Prima però dovrà liberarsi di Sheila, curiosa di sapere cosa sia successo a Capodanno.

Anticipazioni Beautiful: Steffy giura di distruggere le Logan

Steffy è pronta a tutto per proteggere suo padre da Brooke e dalla sua famiglia. La Forrester ha capito subito che tra suo padre e la sua “adorata” mogliettina c'è stato qualcosa e teme che i drammi delle Logan, finiscano per far di nuovo del male al suo papà. La ragazza ha anche compreso che Taylor, sua madre, è ancora follemente innamorata del suo ex marito e che pure lui non le è indifferente. Dopo aver sfogato la sua ira, scatenata dall'ultimatum di Hope – che ha messo in guardia sia lei che la sua mamma – ribadirà con forza di volersi riprendere ciò che è suo e lo farà riaprendo pure una guerra, ormai chiusa da anni ma mai del tutto dimenticata. I Forrester trionferanno! Intanto alla Forrester Creations continueranno a fioccare commenti sull'assenza, ormai prolungata, di Brooke. Thomas chiederà a sua sorella se abbia qualche novità e lei gli rivelerà di aver ricevuto una visita piuttosto sgradevole da parte di Hope e di aver capito che è ora di agire. Il ragazzo sarà d'accordo con lei.

Beautiful Anticipazioni: Brooke preoccupata per Hope

Hope è molto in ansia per sua madre ma soprattutto non riesce a capire cosa possa essere successo di tanto grave tra lei e Deacon, da spingerla a cambiare idea sullo Sharpe. La ragazza ha così affrontato di nuovo Brooke, chiedendole addirittura scusa per averla lasciata da sola la notte di Capodanno ma il loro faccia a faccia non ha risolto nulla. Hope è rimasta e rimarrà ancora con un punto di domanda enorme in testa. Le due saranno interrotte dal ritorno di Ridge, che non sarà per nulla felice di sentirle parlare di Deacon. Il Forrester, rimasto solo con sua moglie, tornerà a scusarsi per non essere stato presente la notte dell'ultimo dell'anno e le prometterà di starle vicino per sempre, senza più abbandonarla. La Logan, davanti a queste parole e dopo il confronto con Hope, si sentirà ancora più in colpa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon pronto ad affrontare Brooke ma prima deve liberarsi di Sheila

Deacon non ha più visto Brooke e Hope dalla notte di Capodanno. La Logan senior gli ha intimato, telefonicamente, di tenersi alla larga da lei e dalla sua famiglia e di mantenere segreto il loro bacio. Lo Sharpe non intenderà però chiudere qui questa faccenda e cercherà di finire il suo lavoro il più in fretta possibile, per raggiungere casa Forrester e parlare con la donna che ama. Ma prima che questo possa succedere, dovrà affrontare Sheila. La Carter non ha ancora avuto conferma che il suo piano abbia funzionato e non vede l'ora di scoprire se davvero abbia fatto o meno centro. Il comportamento concitato e poco allegro del suo amico, comincerà a farle sospettare di averla combinata davvero grossa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.