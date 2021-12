Beautiful Anticipazioni 30 Dicembre 2022: Thomas può tenere la bambola, Hope è d'accordo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 30 Dicembre su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Thomas mostra a Hope il manichino identico a lei e la Logan lo incoraggia a continuare.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 dicembre 2021. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Thomas mostra a Hope il manichino identico a lei, e che lo ispira a disegnare gli abiti. Lui è intenzionato a restituirlo, ma Hope lo incoraggia a continuare.

Beautiful Anticipazioni: Hope un po' a disagio di fronte al manichino, ma si fida di Thomas...

Neppure quanto accaduto in passato è riuscito a scalfire la fiducia cieca di Hope nei confronti di Thomas, la ragazza infatti, sembra pronta a dare un'altra occasione a Thomas, non solo accettandolo nuovamente nella sua squadra di stilisti, ma anche concedendogli di tornare a fare il padre: un passo alla volta, la Logan, sta tentando di riavvicinare Douglas al genitore! E' in questo frangente che si inserirà la cena a casa di Thomas. La ragazza infatti, acconsentirà a trascorre una serata con Thomas e Douglas, per aiutarli a ricostruire di nuovo un rapporto genitore-figlio. Giunta nell'appartamento di Thomas però, si troverà faccia a faccia con l'altra Hope. La presenza della sua sosia inanimata creerà un po' di disagio alla Logan...

Beautiful Anticipazioni: Hope si sforza di non sembrare turbata

Nonostante la presenza di una manichino identico a lei, crei un po' di disagio alla Logan, la ragazza deciderà di fidarsi di Thomas e crede dunque alle sue parole: la bambola ha il solo scopo di ispirare la stilista. Dopo qualche battuta sulla sua sosia infatti, Hope cercherà di andare avanti cambiando discorso e concentrandosi sul rapporto tra il Forrester e suo figlio. Nel profondo del suo animo un po' di turbamento sconvolgerà Hope, ma la Logan ha promesso di dare un'occasione al fratellastro e per questo la bambola potrà restare e lei prometterà di non "denunciarlo" per il "rapimento" della sua sosia!

Hope esorta a Thomas a continuare a produrre con l'ausilio della bambola, nella Puntata di Beautiful del 30 dicembre 2021

La bambola è una grande fonte di ispirazione secondo Thomas e Hope ha deciso di credere alla sue parole. Così quando il Forrester si scuserà dicendo che riporterà il manichino in azienda quanto prima, la Logan lo esorterà invece a continuare a produrre con l'ausilio della bambola. Thomas sta andando alla grande, la collezione che lo stilista sta confezionando è di grande pregio e Hope teme di mettere un freno alla sua creatività imponendogli di riconsegnare il manichino. L'ambiziosa figlia di Brooke vuole che Hope for the future si confermi la collezione di punta della Casa di Moda e per questo è disposta anche a rischiare!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.