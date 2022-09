Beautiful Anticipazioni 29 settembre 2022: Jack Finnegan nasconde qualcosa...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, vedremo i genitori di Finn, appena giunti a Los Angeles, fare la conoscenza della famiglia Forrester...

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 settembre 2022. Ecco che cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale 5: Jack e Li, finalmente, conoscono i Forrester. La gioia di tutti loro, però, esplode nel momento in cui Finn e Steffy fanno il loro annuncio: si sposano! Tuttavia, benché il padre del medico appaia tanto felice quanto gli altri, è evidente che il suo sorriso sia piuttosto teso... c'è qualcosa che preoccupa il Finnegan senior, ma che cosa?

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a sposare Finn!

Quando Steffy gli ha detto che avrebbe preferito aspettare di conoscere almeno i suoi genitori, prima di convolare a nozze, Finn ha inizialmente storto il naso; poi, però, ha lo ha accettato. Tuttavia, spronata da Ridge, alla fine la giovane ha capito di non voler attendere oltre: il medico è l'uomo che ama e, quindi, non vede l'ora di diventare sua moglie. Così, la Forrester ha comunicato a John la sua decisione: si sarebbero sposati non appena fosse stato loro possibile. Il ragazzo, allora, ha tirato un sospiro di sollievo, felice al pensiero di poter presto mettere l'anello al dito dell'amata...

Finn confessa il suo segreto, nelle Anticipazioni di Beautiful del 29 settembre 2022

Steffy e Finn sono al settimo cielo, pronti a coronare il loro sogno d'amore: stanno per sposarsi! Peccato che un nuovo ostacolo sia dietro l'angolo. All'improvviso, bussa alla porta della coppia il padre del dottore, Jack Finnegan. Accompagnato dalla consorte, Li, l'uomo è giunto a Los Angeles appositamente per conoscere il nipote neonato, Hayes, e la nuora, appunto la Forrester. La sorella di Thomas è contenta di avere finalmente l'occasione di conoscere Jack e la moglie, i quali, tra l'altro, hanno avuto un tempismo perfetto: potranno partecipare al matrimonio! John, però, appare sin da subito perplesso. La presenza del padre e della madre, infatti, lo spinge a confessare a Steffy il suo segreto, anticipando una potenziale fuga di notizie: è stato adottato...

Beautiful Anticipazioni: Jack Finnegan è strano...

La figlia di Ridge e Taylor ha scoperto che il futuro marito non conosce chi lo ha messo al mondo: Jack e Li sono i suoi genitori adottivi, non biologici. Ma alla Forrester questo non interessa: l'importante è che loro siano una famiglia unita, tutto il resto non conta. Finn è sollevato nel notare la reazione della fidanzata, ed ora può concentrarsi a cuor leggero sul loro grande giorno. Chiunque, in realtà, non fa che pensare e parlare di quelle che, senza ombra di dubbio, saranno le nozze dell'anno. In particolar modo, a gioire sono i Forrester, ed i Finnegan, da poco giunti a Los Angeles. Le due famiglie s'incontrano, e la contentezza esplode nel momento in cui Steffy ed il medico ufficializzano che stanno per giurarsi amore eterno al loro cospetto! Tuttavia, il nuovo arrivato sembra essere preoccupato per qualcosa... Che cosa nasconde Jack? Anche lui custodisce un segreto... inquietante!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.