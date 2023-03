Beautiful Anticipazioni 29 marzo 2023: Ridge rischia tutto per Brooke

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke cercherà di convincere Ridge a tornare a lavoro e poi sarà bersagliata da Hope, pronta a scoprire cosa stia nascondendo sua madre.

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Steffy continuerà a spingere sua madre a combattere per Ridge e non avrà intenzione di mollare la presa fino a che Taylor non combatterà contro le Logan. La guerra è appena iniziata. Intanto Brooke tenterà di convincere Ridge a tornare in ufficio, preoccupata che suo marito stia perdendo troppo tempo. Lo stilista vorrebbe rimanere a casa con sua moglie ma alla Forrester Creations hanno iniziato a circolare delle strane voci sull'assenza dei coniugi Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta alla guerra contro le Logan

Guai in vista per Brooke e Hope. Dopo l'incontro con la sua sorellastra, Steffy si è convinta più che mai di dover strappare Ridge dalle grinfie delle Logan. La Forrester ha compreso che Brooke si è messa in una situazione molto difficile e che questo potrebbe ritorcesi contro suo padre. La giovane Ceo della Forrester non ha alcuna intenzione di lasciare che il suo adorato papà venga distrutto dall'ennesimo dramma di sua moglie e ha cominciato a credere che sia arrivato il momento di ricostruire la sua famiglia. Per questo, una volta rimasta sola con sua mamma, spingerà Taylor a combattere per riconquistare il suo ex marito. La dottoressa però non sembrerà convinta di voler seguire i consigli di sua figlia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke preoccupa per Ridge

Mentre Steffy affilerà le unghie per riportare suo padre a casa, Brooke si preoccuperà per suo marito. La Logan continuerà a domandarsi se sia o meno il caso di raccontargli tutta la verità ma si convincerà che rivelargli del bacio con Deacon, porterà solo ed esclusivamente problemi. Ridge farà di tutto per stare accanto a lei e finirà per trascurare il suo lavoro. Sua moglie però, consapevole che in azienda non si parli d'altro che della sua strana assenza, lo spingerà a tornare in ufficio e a occuparsi dei suoi affari. Gli prometterà di stare bene e di non lasciarsi abbattere da quanto sta succedendo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope affronta sua madre. Vuole la verità

Brooke spingerà Ridge a lasciare la loro Villa e a tornare in ufficio. Hope, che sentirà la loro conversazione, aspetterà che il Forrester lasci la casa, per tornare all'attacco con sua madre, convinta che non le stia dicendo tutta la verità. La piccola Logan vorrà scoprire perché la sua mamma abbia bandito Deacon e abbia cambiato idea così velocemente, dopo aver passato una gradevole serata di Capodanno tutti insieme. Intanto alla Forrester Creations, continueranno le presentazioni di Grace. Dopo Carter, sarà il turno di Ridge, che conoscerà la mamma dell'affascinante Paris.

