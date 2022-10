Beautiful Anticipazioni 27 ottobre 2022: Steffy torna a casa all'improvviso. L'aspetta una brutta sorpresa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 ottobre 2022, in onda su Canale5 alle ore 13.45. Le Trame dell'episodio della Soap Americana – che ci fa compagnia dal lunedì al sabato – ci rivelano che: Steffy decide di non partire e dopo essersi scusata con Hope, scende dall'aereo e si dirige verso casa sua. La ragazza è sicura che Finn sarà molto felice di rivederla così presto ma non immagina che una volta arrivata, si troverà davanti una scena agghiacciante. La Forrester scoprirà che in sua assenza suo marito l'ha tradita, facendo entrare Sheila nel loro appartamento e facendole conoscere Hayes, che ora si trova proprio in braccio alla Carter. La situazione sta degenerando.

Anticipazioni Beautiful: I dubbi di Steffy

Sin da quando Steffy ha scoperto di doversi assentare da Los Angeles per presentare la nuova collezione Hope for the Future a San Francisco, la ragazza ha avuto dei dubbi. La Forrester ha da subito avuto paura che durante la sua assenza, qualcosa potesse capitare alla sua famiglia. Alla fine si è però decisa a raggiungere Hope all'aeroporto, pronta a decollare con lei. Ma il destino ha voluto diversamente e il maltempo ha impedito che il jet privato della Forrester Creations, decollasse in orario. Steffy ha così colto la palla al balzo per tornare a casa e zittire quella vocina che le diceva, da giorni, di boicottare la convention. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la bella figlia di Ridge rimpiangerà di essersi allontanata da casa anche se solo per un paio di ore. Nella puntata della Soap, in onda il 27 ottobre 2022, scoppierà il pandemonio nella casa sulla scogliera.

Steffy torna a casa ma trova un'inquietante sorpresa: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 27 ottobre 2022

Finn ha infranto la promessa fatta a Steffy e ha permesso a Sheila non solo di entrare a casa sua – anche se a intrufolarsi è stata lei – ma di conoscere il piccolo Hayes. Il giovane ha deciso di seguire i consigli di suo padre e, con l'illusione che la Carter manterrà la promessa di andarsene da Los Angeles, le ha dato il consenso di prendere in braccio il suo bambino. Sarà proprio in quel momento e con questa scena davanti, che Steffy entrerà in casa. Le Anticipazioni di Beaufiful ci rivelano che la Forrester non potrà credere ai suoi occhi. Suo marito l'ha pugnalata alle spalle. Nella puntata della Soap in onda il 27 ottobre 2022, Steffy si sentirà sopraffatta da un mix di emozioni esplosive e inizierà a mettere in dubbio tutto, persino l'amore per suo marito.

Beautiful Anticipazioni Puntata 27 ottobre 2022: Steffy è una furia. Finn trema!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Steffy non riuscirà a trattenere la rabbia. Nella puntata del 27 ottobre 2022, come abbiamo detto, la ragazza si accorgerà che Finn ha lasciato entrare Sheila in casa loro e le ha permesso di tenere in braccio Hayes. Nonostante le raccomandazioni e nonostante tutti i suoi racconti, il Finnegan ha scelto di proseguire sulla sua strada e questo è imperdonabile. Steffy non saprà come uscire da questa situazione, senza che il suo cuore si spezzi. Che deciderà di fare con Finn? Per il momento si concentrerà a cacciare immediatamente di casa Sheila e Jack, ospiti indesiderati.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.