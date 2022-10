Beautiful Anticipazioni 25 ottobre 2022: Un piano diabolico. Finn è ko!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 ottobre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap Americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Finn ha le spalle al muro. Suo padre ha siglato un patto diabolico con Sheila, per nascondere i suoi segreti. Il Finnegan senior ha deciso di convincere suo figlio a lasciare entrare in casa sua la Carter e farle conoscere Hayes. Il ragazzo non vorrebbe cedere ma l'assenza di Steffy potrebbe giocare a suo favore e risolvere una volta per tutte la questione. Intanto Carter informa Ridge e Brooke della decisione di Eric di non divorziare più da Quinn. I due sono sconvolti.

Anticipazioni Beautiful: Un patto diabolico piega Finn

Finn è stato tradito dal suo stesso padre. Jack ha un segreto da tenere nascosto per sempre ma purtroppo per lui in questo è coinvolta Sheila Carter. Nelle scorse puntate della Soap abbiamo scoperto che la Carter e il suocero di Steffy sono stati amanti e che quest'ultimo è il padre naturale del bel dottore. Una notizia che, se scoperta, potrebbe causare molto dolore sia a Li che al giovane Finn. Per impedire che questo succeda, Jack ha promesso a Sheila di convincere il loro figlio ad accoglierla nella sua vita e a farle conoscere il piccolo Hayes. La donna, in cambio, gli ha assicurato il suo silenzio e la sua partenza da Los Angeles. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le cose saranno molto più complicate di così e nella puntata del 25 ottobre 2022, Jack dovrà vincere le ritrosie del suo bambino, senza sbilanciarsi troppo.

Finn spalle al muro: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 25 ottobre 2022

Jack ha promesso a Sheila di convincere Finn ad accoglierla a casa sua e ha raggiunto il figlio per parlargliene. Il buon medico si è mostrato subito contrario alla richiesta del padre ma la sua insistenza sta per portarlo a cedere. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda il 25 ottobre 2022, ci rivelano che il ragazzo comincerà a pensare che suo padre non abbia tutti i torti. Con Steffy in viaggio, è forse un buon momento per permettere alla Carter di parlargli, conoscere Hayes e lasciare Los Angeles in pace con se stessa. Finn si è infatti convinto, come Jack, che se permetterà queste cose alla madre, lei se ne andrà per sempre, senza più creare scompiglio. Nell'episodio vedremo i due Finnegan ragionare sul da farsi e cercare una soluzione a un problema che sta per diventare esplosivo.

Beautiful Anticipazioni Puntata 25 ottobre 2022: Carter sconvolge Ridge e Brooke

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 25 ottobre 2022, Carter informerà Brooke e Ridge della decisione di Eric di non divorziare più da Quinn. Il Walton si è sacrificato per amore e ha lasciato che la donna che ama ritornasse a casa. Questa decisione avrà però un grosso peso su Ridge e sua moglie. I due, informati dei fatti, andranno su tutte le furie e penseranno che ancora una volta la Fuller abbia saputo manipolare il Forrester a suo piacimento. Decideranno quindi di correre alla Villa per scoprire personalmente cosa stia succedendo.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.