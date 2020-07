Beautiful Anticipazioni 24 luglio 2020: Brooke dice No al Party: Hope soffrirà!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 24 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Brooke vorrebbe che Hope non partecipasse alla festa di Steffy e Liam insieme a Thomas ma Ridge non è d'accordo.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 13.40 su Canale5, Hope vuole partecipare alla festa in spiaggia organizzata da Steffy e Liam. Brooke non è però d'accordo che sua figlia passi del tempo con Thomas. La Logan ha infatti il timore che il ragazzo possa essere nocivo per lei. Intanto Thomas continua a tessere le trame del suo piano per conquistare Hope e per mettere fuori gioco Liam. Il ragazzo ha in mente qualcosa di diabolico e non si farà scrupolo di utilizzare ancora Douglas come pedina per raggiungere il suo obiettivo.

Brooke mette in guardia Hope da Thomas in questa puntata di Beautiful del 24 luglio 2020

Hope vuole partecipare alla festa in spiaggia che Steffy e Liam hanno organizzato nonostante la morte di Emma. La ragazza vuole passare una giornata rilassante, lontana dalle brutte notizie. Brooke non è però contenta che sua figlia raggiunga la casa sulla scogliera e che passi del tempo con Thomas, così come teme che vedere Liam accanto alla sua ex moglie non sia certo una buona idea. Hope è però determinata a seguire il suo istinto e attende che Thomas e Douglas si preparino.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge sempre più distanti

Brooke non ha tutti i torti a essere preoccupata per sua figlia. La Logan ha intuito che il suo figliastro non abbia buone intenzioni con la sua bambina e che nasconda una duplice faccia. Eppure né Hope né Ridge sembrano volerla ascoltare. Il Forrester senior è stanco di questo Brooke VS Thomas e cerca di convincere la moglie che suo figlio sia la persona giusta per la piccola di casa. Brooke però non si lascia convincere! Difenderà sua figlia a ogni costo e da chiunque. Anzi potrebbe addirittura guarire le sue ferite. Intanto Liam e Steffy stanno ultimando i preparativi per la festa. Lo Spencer non sembra però entusiasta. Non tanto per il party in sé quanto per la presenza del suo rivale. Vi anticipiamo che la giornata si rivelerà ben più complicata di quanto ci si aspettasse.

Beautiful Anticipazioni: Che cosa ha in mente Thomas?

Thomas e Douglas si preparano per la festa in spiaggia. Il bambino è felice di passare una giornata insieme alle sue cuginette, i suoi zii ma soprattutto con Hope. Il piccolo Forrester non sa di essere una pedina nella mani di suo padre ma soprattutto non può capire che il suo folle genitore ha in mente un altro piano per conquistare il cuore della Logan. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano infatti che un amico di Thomas, Vinnie, si presenterà a casa Forrester con un pacchetto per il figlio di Ridge. Si tratta di alcune pastiglie di droga che Thomas vuole usare molto presto... ma su chi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 24 luglio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.