Beautiful Anticipazioni 21 giugno 2022: Hope confida a Thomas i dubbi su Liam!

Le indagini vanno avanti e si fanno sempre più incalzanti, Baker è deciso a scoprire la verità sul tragico "incidente" di Vinny. Liam è sotto pressione la sua mente vacilla e ha i nervi a fior di pelle. Hope ha notato un cambiamento davvero significativo nell'atteggiamento di Liam ed è preoccupata, pensa che a tormentarlo sia ancora la questione del tradimento quindi decide di mettere definitivamente in chiaro le cose. Pronta a tranquillizzare Liam, si prepara per un confronto con lui.

Prima di trovarsi faccia a faccia con Liam, Hope si confida con Thomas. I due fratellastri si sono molto avvicinati negli ultimi tempi, Thomas infatti gode di nuova stima da parte di Hope dopo che ha smascherato l'inganno di Vinny. Quella di Hope però non è solo fiducia, la Logan prova grande compassione per Thomas e per il difficile momento che sta vivendo in seguito alla tragica morte dell'amico. Hope decide quindi di parlare proprio a lui dell'atteggiamento scostante e freddo di Liam e dei sospetti che nutre riguardo ad un misterioso segreto dello Spencer. Thomas finirà per collegare il comportamento di Liam all'oscura vicenda di Vinny?

Tra Eric e Quinn la distanza sembra ormai incolmabile; anche se ha accettato di riprenderla in casa, il Forrester non è riuscito davvero a perdonarla per le sue macchinazioni contro Brooke. Nella Puntata in onda l'uomo si confiderà con suo figlio Ridge, rivelandogli che il suo matrimonio è ormai al capolinea. Nel frattempo Quinn tormentata dallo stesso pensiero trova consolazione nel fidato amico Carter. La Fulton ha promesso a Zoe che riuscirà a convincere l'avvocato a darle una nuova occasione ma ha finito per avvicinarsi pericolosamente al Walton. Nascerà qualcosa tra i due? Eric sarà vittima dell'ennesimo tradimento da parte della moglie?

