Beautiful Anticipazioni 24 agosto 2022: Liam e Bill sono spacciati ma anche Quinn lo è!

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 agosto 2022.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 agosto 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'episodio della Soap in onda alle 13.45 su Canale5: Quinn è sempre più tesa. La Fuller è assediata su tutti i fronti. Da una parte c’è Brooke, pronta a metterle Eric di nuovo contro e dall’altra c’è Paris che invece vuole raccontare tutto a Zoe e continua a non essere d’accordo con i rinnovi dei voti con il Forrester. Entrambe le donne si presenteranno alla Villa, pronte a fare qualsiasi cosa pur di trovare - ognuna a modo proprio - un escamotage per fermare la cerimonia. Intanto Wyatt continua a temere per l’incolumità di suo padre e suo fratello. Liam e Bill sembrano destinati ad avere una pena pesantissima per il loro crimine. Se solo la verità venisse a galla!

Anticipazioni Beautiful: Quinn assediata

Quinn e Carter sono in pericolo. Il loro segreto potrebbe essere svelato da un momento all’altro e la scelta della Fuller di rinnovare i voti con Eric, sembra non essere per nulla d’aiuto. Anzi! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la donna si troverà a fronteggiare ancora una volta Brooke. La Logan arriverà alla Villa, decisa a seguire la cerimonia nonostante sia contraria e continuerà a ribadire di essere piuttosto infastidita da Quinn. Tra le due donne sarà ancora scontro e a peggiorare le cose ci penserà Paris, presente pure lei per il grande evento.

Quinn è in pericolo in Beautiful Anticipazioni 24 agosto 2022

Paris ha deciso di partecipare al grande evento a Villa Forrester per vedere come Quinn e Carter continueranno a ingannare Eric. La ragazza è sicura che la sua presenza metterà i due in imbarazzo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che non solo riuscirà a far storcere il naso a Carter, che si chiederà cosa lei ci faccia in casa Forrester, ma metterà la Fuller in grande difficoltà. Le due donne si scontreranno nella camera da letto della signora Forrester, al piano si sopra della Villa e poco prima della cerimonia. Paris cercherà di convincere Quinn a dire la verità ma lei non avrà alcuna intenzione di farlo e anzi caccerà la sua nemica da casa, intimandole di tenere la bocca chiusa. E mentre le due continueranno a battibeccare, dietro la porta chiusa farà capolino Brooke, attirata dalla loro conversazione. La Logan scoprirà con interesse che Paris e Quinn nascondono un segreto.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt teme che Liam e Bill siano spacciati

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che mentre si consumerà lo scontro tra Quinn e Paris, al piano di sotto Wyatt cercherà di distrarsi dal pensiero fisso di suo padre e Liam. Il ragazzo è convinto che i due finiranno per scontare una pena molto dura e pare proprio che nessuno potrà aiutarli, neppure il furbo Justin. Se solo sapesse come stanno davvero le cose e qual è la verità!

