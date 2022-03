Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni 23 marzo 2022: Steffy spera che il bambino sia di Finn!

di Sofia Gusman 22 marzo 2022 21

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 23 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy spera di essere in attesa del bambino di Finn ma Hope non le crede, è convinta che ami ancora Liam!