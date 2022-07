Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 20 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che mentre Hope e Liam passeranno la loro serata bollente ma lo Spencer non riuscirà a dimenticare del tutto i suoi segreti.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Liam ha organizzato tutto nei minimi particolari. Lui e Hope passeranno una serata romantica e riusciranno a cancellare tutto l'orrore capitato alla loro famiglia... o almeno è quello che spera lo Spencer. I due innamorati, durante la cena, ribadiranno il loro amore e si prometteranno di non lasciarsi mai più ma soprattutto di non mentirsi più. Questa promessa farà scattare qualcosa in Liam o il ragazzo riuscirà a lasciarsi alle spalle anche la morte di Vinny? Intanto Wyatt, ormai sicuro che suo fratello e suo padre gli stiano nascondendo qualcosa, chiederà a Bill spiegazioni. Il magnate però rimarrà muto. Nessuno dovrà scoprire la verità su lui, Liam e Vinny.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope pronti a una serata romantica

Liam e Hope sono pronti a ricominciare. La coppia ha deciso di concedersi una serata romantica per dimenticare quello che è successo ma soprattutto per rinnovare le loro promesse. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i due, durante la cena, si confermeranno i loro sentimenti e prometteranno di non mentirsi più. Una promessa che cadrà con un macigno su Liam, che nasconde ancora qualcosa a sua moglie: l'assassinio di Vinny. Il ragazzo ha però ricevuto precise istruzioni da suo padre. Nessuno, neppure Hope, dovrà scoprire la verità. Liam riuscirà a trattenersi ma la cosa durerà per poche ore. Dopo essere stato in intimità con sua moglie, finirà per rivelarle tutto.

Bill in ansia in Beautiful Anticipazioni 20 luglio 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Bill è molto preoccupato che suo figlio si lasci scappare il loro segreto con Hope. Lo Spencer senior è perfettamente consapevole che suo figlio non abbia la sua stessa tempra e dubita che riesca a mantenere i nervi saldi come dovrebbe. E l'ultima telefonata avuta con lui, sembra avergliene dato conferma. Il magnate sarà molto nervoso e Wyatt se ne accorgerà immediatamente. È da diversi giorni che il ragazzo ha notato che suo padre e suo fratello sono strani. La sua famiglia è sicuramente sui generis ma non è normale neanche per loro, essere così tesi. Per questo ha deciso di indagare e lo vedremo davanti al genitore, pronto ad avere risposte. Wyatt chiederà a Bill cosa stia succedendo e perché lui e Liam sono così elettrici. È chiaro che bolle qualcosa in pentola e lui vuole sapere. Il giovane non avrà ovviamente alcuna risposta.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam fanno sesso!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che mentre Wyatt cercherà di capire cosa stia succedendo a suo padre e a Liam, quest'ultimo sarà felice di sapere che Hope è pronta a passare la notte con lui. Dopo mesi di incomprensioni, la Logan è pronta a lasciarsi andare e a fare l'amore con suo marito. I due saranno travolti dalla passione ma dopo questa grande intimità, sarà il momento della verità, una di quelle che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 luglio 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.