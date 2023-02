Beautiful Anticipazioni 21 febbraio 2023: Hope cacciata di casa. Brooke pronta a farla pagare a Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge caccia di casa Hope e lei e Liam si troveranno a decidere del loro futuro. Intanto Brooke, scoperto quando deciso dal marito, andrà su tutte le furie.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 febbraio 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che per Hope si metterà veramente molto male. Ridge l'ha cacciata di casa e ora dovrà prendere una decisione molto difficile. Rimanere alla chalet e rinunciare a Deacon oppure lasciare la sua casa e ricucire il rapporto con suo padre fuori da là? Ad aiutarla in questa scelta ci penserà Liam mentre Brooke scoprirà con orrore, quello che ha appena combinato suo marito. Per lei sarà un vero e proprio tradimento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge caccia di casa Hope

Ridge è deciso a non farsi mettere i piedi in testa a e non permettere a Deacon di intromettersi nella sua famiglia. Dopo la brutta sorpresa trovata allo chalet, il Forrester non intende più tergiversare e per questo ha deciso di dare a Hope un ultimatum. Se la ragazza vorrà continuare a ricucire il rapporto con suo padre, dovrà farlo fuori dalla sua proprietà. Insomma lo stilista ha cacciato di casa la sua figliastra, non dandole nessun tipo di possibilità di cambiare la carte in tavola. Per la piccola Logan è tempo di prendere una difficile decisione.

Hope racconta a Liam che Ridge li ha cacciati di casa: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 21 febbraio 2023

Hope sarà davvero sconvolta dalla decisione di Ridge di cacciarla di casa. Tutto questo perché lei ha osato cercare di ricucire un rapporto con suo padre. Per la piccola Logan, il Forrester sta sbagliando di grosso ma è pur vero che la casa in cui abitano lei e la sua famiglia, è di proprietà dello stilista e in quanto tale, la sua richiesta potrebbe essere legittima. Liam troverà sua moglie pensierosa e nervosa. Hope gli racconterà quanto appena successo e lo Spencer la stupirà dicendo di essere in parte d'accordo con quanto detto dal designer. Liam cercherà di convincere la consorte a rifarsi una vita lontano dallo chalet e di lasciare che le cose si sistemino con il tempo. Le confiderà però di non essere ancora pienamente d'accordo con il fatto che lei riprenda i rapporti con suo padre ma le rivelerà di volere solo il suo bene.

Beautiful Anticipazioni: Brooke furiosa contro Ridge. Vorrà vendetta?

Tutt'altra reazione avrà Brooke quando scoprirà quanto è successo a sua figlia. Ridge le racconterà di aver messo Hope alla porta e di averle dato l'ultimatum che non avrebbe voluto mai darle. La Logan andrà su tutte le furie e non riuscirà a credere che il suo amato consorte abbia anteposto il suo orgoglio al bene della loro famiglia, di sua figlia e quindi anche del suo. Tra Brooke e Ridge si scatenerà una guerra? Lei vorrà vendicarsi di quanto combinato dal rampollo di Eric?

