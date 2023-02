Beautiful Anticipazioni 20 febbraio 2023: Brooke riaccoglie Deacon a braccia aperte. Attento Ridge!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke confesserà a Deacon di aver deciso di concedergli una seconda chance.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 20 febbraio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke si troverà tra due fuochi e sarà sempre più in difficoltà. Dopo il confronto serrato con Ridge, la Logan si ritroverà faccia a faccia con Deacon, arrivato a casa sua per ringraziarla di averlo difeso dal marito e per assicurarle di essere davvero cambiato. Brooke prometterà all'ex amante di tentare il tutto e per tutto per permettergli di frequentare la loro figlia e gli dirà di aver deciso di concedergli davvero una seconda chance.

Anticipazioni Beautiful: Ridge mette Brooke alla prova

Ridge non può sopportare che Brooke abbia difeso Deacon e ha cominciato a pensare che lo Sharpe abbia intenzione non solo di ricucire il suo rapporto con Hope ma anche di riconquistare sua moglie. Geloso, furioso e preoccupato che il suo matrimonio vada in crisi, ha deciso di interrogare Brooke e di chiederle quali sentimenti provi ora per lo Sharpe. La bionda si è affrettata a rassicurarlo; nessuno potrà prendere il suo posto nel suo cuore, né Deacon ne alcun altro. Per lo stilista sono state parole molto importanti ma non sono servite a calmarlo del tutto. Per riuscire a fargli dimenticare tutta questa situazione, Deacon Sharpe dovrà sparire dalla sua vista.

Beautiful Anticipazioni: Deacon si presenta da Brooke dopo il suo confronto con Ridge

Deacon, dopo essersi sfogato con Sheila, tornerà da Brooke, per ringraziarla per quello che ha fatto per lui. Lo Sharpe farà capolino a casa della Logan, poco dopo che Ridge avrà lasciato la sua dimora, per tornare in ufficio. Troverà quindi la bionda da sola e la rassicurerà dicendole di essersi accertato che suo marito non fosse nei paraggi, prima di presentarsi da lei. Deacon le dirà di essere davvero felice che lei abbia preso le sue difese e l'abbia protetto davanti a Ridge e le ribadirà di avere intenzione di dimostrare sia a lei che a sua figlia, quanto sia cambiato.

Brooke riaccoglie Deacon a braccia aperte: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 20 febbraio 2023

Brooke rimarrà molto colpita dalle parole di Deacon e gli confesserà di aver pensato a lungo sul da farsi. Lei, come Hope, crede che lui sia davvero cambiato e ha deciso di concedergli una seconda chance anche contro il parere negativo di Ridge. Per lo Sharpe sarà una vera gioia e, preso dall'entusiasmo, comincerà a ricordare i bei momenti passati insieme e alla passione che li ha uniti. Brooke cercherà di fermarlo anche se in cuor suo dovrà ammettere che il tempo passato con lui, è stato davvero meraviglioso. Ma ora non è il momento di pensare a loro ma alla loro creatura, Hope, che sarà sicuramente contenta di vedere i suoi genitori andare nuovamente d'accordo.

