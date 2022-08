Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 2 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Liam ha deciso di costituirsi nonostante le parole di Bill. Intanto Steffy scopre di aspettare un maschietto ed è pronta a rivelarlo alla famiglia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 agosto 2022. Nei due episodi in onda su Canale5 a partire dalle 13.45, Liam ha preso la sua decisione e non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi pensieri. A nulla sono valse le suppliche di Bill. Il ragazzo ha scelto di presentarsi alla polizia e confessare di essere lui l'uomo che cercano, quello che ha investito Vinny e che è fuggito. Lo Spencer è consapevole della gravità delle sue azioni e sa che potrebbe perdere per sempre la sua famiglia. Quella che si appresta a fare è però la scelta più giusta. Si presenterà da Baker, si costituirà e metterà un punto a questa terribile storia. Intanto Steffy e Finn si presenteranno dal dottore per una visita di routine. Durante lo screening scopriranno di aspettare un maschietto e non vedranno l'ora di correre a informare la loro famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Bill ha perso!

Bill attende trepidante di sapere quale sia la scelta di suo figlio. Dopo essersi presentato allo chalet, lo Spencer sperava di aver convinto il suo primogenito a non dire una parola alla polizia ma le cose purtroppo non sono andate e non andranno come da lui desiderato. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Liam non risponderà ad alcuna sua telefonata, lasciando lo Spencer con il fiato sospeso. Per lui sarà chiaro che il suo ragazzo ha preso la decisione sbagliata e che presto tutti pagheranno per le bugie che hanno messo in scena. Ma il magnate crederà di avere una carta ancora da giocare e si dirigerà verso il commissariato.

Per Liam è la fine in Beautiful Anticipazioni 2 agosto 2022

Dopo l'ultima notte di passione con Hope, Liam ha deciso di costituirsi. In realtà il ragazzo era certo di doverlo fare sin da principio. Solo la paura di perdere sua moglie e la sua famiglia, lo hanno spinto a mantenere un segreto, che ha cominciato a distruggerlo. Ora però che la sua amata consorte sa tutto e che gli ha promesso che qualunque cosa accada lei ci sarà, lo Spencer ha trovato il coraggio di fare quello che deve. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Liam, accompagnato da Hope, si presenterà al commissariato e chiederà di parlare con il detective Baker. Ha qualcosa da dirgli, che riguarda un caso che stanno seguendo: quello di Vinny Walker.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn scoprono il sesso del loro bambino

Le Anticipazioni di Beautiful ci parlano anche di un'altra coppia. Se per Liam e Hope ci saranno molti ostacoli da superare, per Steffy e Finn le cose stanno andando molto bene. I due si presenteranno a una visita di routine dal ginecologo, per sapere come sta il loro bambino. Durante lo screening, scopriranno di aspettare un maschietto. Sarà tanta la loro felicità. La Forrester confesserà al compagno di aver voluto un maschietto e anche Finn non potrà non ammettere che dopo Kelly, il suo desiderio era quello di avere un giovanotto che portasse il suo cognome. Gli innamorati e prossimi genitori, raggiungeranno poi la Forrester Creations, pronti a raccontare a nonno Ridge la bella notizia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.