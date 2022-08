Beautiful Anticipazioni 19 agosto 2022: Justin è un traditore. Thomas lo ha scoperto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 agosto 2022. Nell'episodio in onda su Canale5, Bill spera di uscire presto di prigione ma Justin ha altri piani in mente per lui. Thomas li scopre e ne rimane sconvolto. Intanto Steffy e Hope cercano di farsi coraggio a vicenda.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 agosto 2022. Ecco cosa succederà nei due episodi in onda alle 13.45 su Canale5: Hope si sente spalleggiata dalla sua famiglia. Persino Steffy le è vicino. Le due ragazze sono entrambe preoccupate per Liam. Il ragazzo è il padre delle loro figlie e qualunque cosa sia successa, Kelly e Beth saranno le persone che più di tutte soffriranno per l’assenza del loro amato genitore. La Forrester e la Logan ora più che mai devono unire le loro forze e lasciar perdere il passato. Devono occuparsi delle loro bambine e farlo come una famiglia unita. Le due si promettono di darsi una mano qualunque sia il destino di Liam e di sostenersi a vicenda. Intanto Thomas scopre con orrore che chi gli ha dato un colpo in testa, tramortendolo, è Justin. Il braccio destro di Bill lo ha rinchiuso in gabbia, dopo aver saputo che ha in mano la prova per scagionare gli Spencer. Lo stilista è perplesso. Davvero Justin ha intenzione di non dire nulla alla polizia e lasciare che il suo capo e suo figlio marciscano in prigione?

Anticipazioni Beautiful: L’alleanza tra Steffy e Hope

Steffy e Hope sono in ansia per il futuro del loro amato Liam. A preoccuparle sono però soprattutto Kelly e Beth. Le sue bambine rischiano di crescere senza il loro papà e sarebbe davvero terribile se dovessero essere private della figura paterna. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Forrester e la Logan giureranno di aiutarsi a vicenda e di fare di tutto affinché la loro famiglia resti unita. Metteranno quindi da parte ogni rancore e si dedicheranno a qualcosa di molto più importante.

Thomas scopre che Justin sta tradendo Bill in Beautiful Anticipazioni 19 agosto 2022

Thomas è sconvolto. Ha scoperto che Vinny si è suicidato e che Bill e Liam non avrebbero potuto mai e poi mai evitarlo. Il ragazzo ha in mano la prova che scagionerà gli Spencer ed era pronto a correre a informare Baker. Peccato però che prima che potesse farlo, Justin gli ha dato una botta in testa. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il ragazzo si sveglierà in gabbia e capirà che il braccio destro di Bill non ha alcuna intenzione di aiutare il suo capo. Justin cercherà di convincerlo a non andare alla polizia ma alla risposta fredda di Thomas, deciso più che mai ad aiutare il suo antico rivale, il legale perderà completamente la pazienza e lo minaccerà di farlo rimanere al fresco per lungo tempo.

Beautiful Anticipazioni: Justin si ribella a Bill

Ma cosa sta succedendo? Perché Justin, braccio destro e forse unico amico di Bill, si sta ribellando al suo capo? Le Anticipazioni di Beautiful ci daranno presto la risposta che cerchiamo. Scopriremo infatti che il legale si è stancato di subire le angherie e i comandi di Dollar Bill e vorrà vendetta. Ma la vorrà anche contro Liam? Che c’entra il giovane Spencer con le cattiverie di suo padre? Insomma qual è il vero piano di Justin? Lo capiremo molto presto!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.