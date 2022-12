Beautiful Anticipazioni 16 dicembre 2022: Un incontro malefico condannerà i Forrester. Hope e Finn in trappola!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Deacon deciderà di lasciare lo chalet e incontrerà Sheila. La Carter, capito che lo Sharpe ha lo stesso suo problema con i Forrester, gli proporrà qualcosa di terribile. Finn e Hope tremeranno!

Allo chalet è scoppiato il caos. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, che vedremo il 16 dicembre 2022 alle ore 13.45 su Canale5, Hope sarà in grande difficoltà. Tutta la sua famiglia si è schierata contro la sua decisione di ricostruire un rapporto con suo padre e lei ne sta soffrendo moltissimo. Deacon, capito l'antifona e incapace di rispondere per le rime a Liam, Ridge e Brooke senza causare ulteriore imbarazzo, deciderà di andarsene. Ma una volta che sarà fuori dalla casa della figlia farà un incontro destinato a cambiare la sua vita e quella di Hope e Finn. Lo Sharpe incontrerà Sheila. Intanto nella loro casa, Steffy racconterà a Finn tutto quello che ancora non gli ha detto su sua madre e sulla sua pericolosità.

Anticipazioni Beautiful: Tutti contro Deacon

Tutti contro Deacon; si potrebbero riassumere così gli ultimi episodi di Beautiful, in cui abbiamo visto una coraggiosa Hope proteggere a spada tratta sua padre e la sua decisione di ricostruire un rapporto con lui. La ragazza ha deciso di concedere al suo genitore – da sempre assente e appena uscito di galera – una chance ma questo ha scatenato la reazione di Brooke, Ridge e Liam, assolutamente contrari al fatto che la loro amata possa anche solo stare vicino a un uomo così pericoloso. Nella puntata della Soap in onda il 16 dicembre 2022, vedremo la piccola Logan continuare strenuamente a far valere le sue ragioni e a riferire ai tre di non volere intromissioni nelle sue scelte e di credere che chiunque possa avere una seconda occasione.

Deacon se ne va ma incontra Sheila: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 16 dicembre 2022

Hope continuerà a opporsi alle parole e alle opinioni di Brooke, Ridge e Liam e cercherà di convincere soprattutto sua madre e suo marito a farsi da parte e lasciare che lei prenda le sue decisioni senza intromissioni. Brooke tenterà di ribadire alla figlia che suo padre non è mai stato presente e che loro, in tutti questi anni, se la sono cavata benissimo da sole e alla fine sarà Deacon a decidere come debba andare a finire quella terribile discussione. Nella puntata vedremo lo Sharpe lasciare lo chalet di sua spontanea volontà, per non creare altro disagio. Ma lo vedremo anche fare un incontro destinato a segnare la sua storia e le trame della Soap da qui in avanti. Arrivato a Il Giardino per concedersi un drink ristoratore, si troverà davanti Sheila. I due si confronteranno sulla loro situazione e capiranno di avere il medesimo problema con i loro figli ma soprattutto di avere dei nemici in comune: i Forrester. La Carter non si lascerà sfuggire la ghiotta occasione di proporgli una malefica alleanza.

Beautiful Anticipazioni: Steffy felice di essersi liberata di Sheila

Mentre Sheila andrà all'attaco di Deacon, convinta di aver trovato un alleato, Steffy sarà a casa con Finn. La ragazza si dirà fiera di suo marito per come si è comportato con la Carter e sembrerà essersi finalmente rasserenata. Troverà quindi il tempo di rivelare a Finn tutto quello che sua madre ha fatto alla sua famiglia. Sarà un racconto molto dettagliato, in cui gli spiegherà il motivo di tanto odio e di tanto rancore. La Forrester però ignorerà ancora che il suo bel Finnegan continuerà a provare dei sentimenti contrastanti per la sua mamma, che in cuor suo vorrebbe ancora conoscere.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.