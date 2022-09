Beautiful Anticipazioni 16 settembre 2022: Brooke vuole il controllo della Forrester Creations!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5 scopriamo che Brooke chiederà a Ridge di diventare la sua Co-Ceo. Intanto Quinn cerca di convincere Carter a chiudere la loro relazione ma i due sembrano incapaci di separarsi.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 settembre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Brooke è scatenata. Ora che Quinn è fuori dai giochi, la Logan ha in mente un solo obiettivo, ovvero diventare il nuovo capo della Forrester Creations. Brooke sembra essere sicura di convincere Ridge a nominarla Co-Ceo - ovvero co-amministratore - dell'azienda e pensa che le sarà facilissimo strappare questo ruolo dalle mani di Steffy, almeno fino a che – e forse anche dopo – la ragazza rimarrà in maternità. Ma il Forrester non sembra essere del suo stesso avviso e non vuole che la figlia perda i suoi privilegi, conquistati duramente nell'azienda di famiglia. Intanto Quinn cerca di staccarsi da Carter ma non sembra facile dire basta alla grande passione che c'è tra loro.

Anticipazioni Beautiful: Un set fotografico con inganno

Brooke ha organizzato un set fotografico alla Forrester Creations, per la consueta pubblicità all'azienda. La Logan ha però organizzato lo shooting con un motivo subdolo dietro: ottenere da Ridge una promozione. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la biondissima protagonista della soap, sarà sicura di ottenere quello che vuole. Del resto il suo ascendente su Ridge e sulle sue scelte è innegabile. Ma Brooke potrebbe aver fatto male i conti. Il Forrester non sembrerà infatti proprio per nulla malleabile su questa situazione.

Brooke vuole il controllo della Forrester ma Ridge... scopriamo le Anticipazioni di Beautiful del 16 settembre 2022

Brooke vuole ottenere la nomina a Co-Ceo della Forrester Creations ma il ruolo appartiene già a Steffy. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Logan cercherà di convincere Ridge, dicendogli che loro due potrebbero diventare come Eric e Stephanie e rafforzare non solo il loro amore ma anche la loro collaborazione lavorativa. Il Forrester non sarà però per nulla contento di questa richiesta e troverà piuttosto ingiusto che sua moglie lo stia spingendo a far dimettere Steffy, sua figlia e legittima erede della casa di moda. Brooke rimarrà quindi con un palmo di naso e certamente non sarà felice di non aver raggiunto il suo agognato obiettivo.

Beautiful Anticipazioni: Quinn cerca di allontanarsi da Carter

Quinn e Carter stanno vivendo una relazione molto pericolosa. I due si stanno mettendo nei guai, continuando a vedersi alle spalle di Eric. Dopo essere stati quasi scoperti, Quinn decide di darci un taglio. La Fuller vuole proteggere l'avvocato da sicure ritorsioni da parte di suo marito e teme che se le cose dovessero degenerare, il Walton sarà quello che più di tutti la pagherà cara. Quinn cercherà dunque di prendere le distanze dal suo focoso amante ma con grandissima difficoltà. Tra loro sembra esserci un fuoco difficile da spegnere.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 settembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.