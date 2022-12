Beautiful Anticipazioni 15 dicembre 2022: Tutti contro Deacon ma Hope lo difende a spada tratta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che mentre Steffy e Thomas si complimentano con Parsi per la sua esibizione, Hope affronta la sua famiglia. Brooke, Liam e Ridge sono contrari al suo rapporto con Deacon e lo vorrebbero cacciare.

Hope non ha intenzione di farsi condizionare dal giudizio degli altri, non stavolta. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che vedremo il 15 dicembre 2022 in onda alle ore 13.45 su Canale5, la piccola Logan tirerà fuori gli artigli. Hope difenderà a spada tratta suo padre e non permetterà a Brooke, Ridge e Liam di parlare male di lui e di cacciarlo da casa sua. La ragazza intende recuperare il rapporto con Deacon e non lascerà che la sua famiglia glielo impedisca. Intanto, alla Forrester Creations, Thomas e Steffy si congratulano con Paris per la sua bellissima esibizione canora alla partita. Il Forrester sarà ancora più attratto dalla bella Buckingham.

Anticipazioni Beautiful: Il ritorno di Deacon sconvolge Brooke, Ridge e Liam

Hope ha sconvolto Brooke, Liam e Ridge con una sorpresa inattesa. La ragazza ha accolto a casa sua Deacon, suo padre, felicissima di rivelare alla sua famiglia di aver ripreso i contatti con lui e di voler creare un rapporto stavolta duraturo. La reazione dei Forrester e dello Spencer non si è fatta attendere e tutti e tre hanno cercato di far ragionare la piccola Logan e di metterla in guardia dal suo pazzo genitore, appena uscito di prigione. Ma lei, sicura della sua scelta, non si è fatta intimidire e nella puntata di Beautiful del 15 dicembre 2022 la vedremo combattere strenuamente per difendere le sue ragioni.

Hope pronta a tutto per difendere le sue ragioni: ecco le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 15 dicembre 2022

Brooke, Ridge e Liam si sono schierati contro Deacon e tutti e tre, ognuno per le sue ragioni, ha avuto qualcosa da ridere sul ritorno dello Sharpe e sulla decisione di Hope di recuperare con lui un rapporto. Nella puntata della Soap che vedremo il 15 dicembre 2022, Brooke cercherà di far ragionare la figlia dicendole che entrambe non hanno mai avuto bisogno di Deacon nella loro vita. Se la sono sempre cavata da sole e non vede perché ora debba far parte della loro famiglia. Hope le dirà di non essere d'accordo. È vero suo padre è stato assente ma questo non vuol dire che non si possa rimediare e lui possa redimersi. La ragazza confesserà di aver a lungo parlato con il suo papà, tramite delle lettere, e di aver desiderato che quel giorno arrivasse molto presto. Ora che è madre capisce quanto sia importante avere dei genitori presenti e non crede che nessuno di loro debba mettersi in mezzo.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e Steffy si congratulano con Paris

Mentre Brooke, Ridge e Liam cercheranno di convincere Hope a non fare lo stesso errore di Finn e a non lasciare che il suo pazzo genitore si intrometta nelle loro vite, soprattutto nella sua, alla Forrester Creations Steffy e Thomas accoglieranno con calore Paris e Zende. I due fratelli si congratuleranno con la Buckingham per la meravigliosa esibizione vista in TV e Thomas non potrà fare a meno di tessere le lodi della ragazza, che ai suoi occhi sta diventando sempre più interessante. I due rimarranno da soli a parlare del più e del meno e lo stilista continuerà a farle i complimenti lasciando la sorellina di Zoe, un po' interdetta. La giovane non ha dimenticato quello che il Forrester ha fatto alla sua famiglia e non riesce del tutto a fidarsi del suo “nuovo amico”.

