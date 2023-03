Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 13 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy farà fatica a capire le vere intenzioni di sua madre ma dovrà arrendersi e darle retta. La Vigilia di Natale riserverà grandi sorprese.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 13 marzo 2023, in onda alle ore 13.45 su Canale5, Steffy non riuscirà a credere a quello che sua madre ha appena proposto di fare. Taylor ha spinto sua figlia e Finn a richiamare Sheila e a invitarla a casa loro, per passare qualche ora insieme durante la Vigilia di Natale. I due ragazzi, increduli, saranno costretti a richiamare la Carter. La rossa ovviamente non se lo farà ripetere due volte e coglierà questa occasione, inaspettata, di passare del tempo insieme a suo figlio. Il gesto della Hayes non avrà però aperto il vaso di Pandora e dato adito a una serie di sciague?

Anticipazioni Beautiful: è Natale a casa Forrester

Tutti i personaggi di Beautiful si prepareranno per passare il Natale in compagnia della propria famiglia. Mentre Brooke e Ridge raggiungeranno Eric nella grande villa, seguiti da Liam e dai bambini – Hope prima saluterà Deacon – Steffy, Finn, Taylor e Thomas saranno felicissimi di stare insieme nella casa sulla scogliera e di festeggiare il primo Natale di Hayes. Ma Steffy e suo marito dovranno fare i conti con una novità decisamente inaspettata anzi meglio dire con una proposta sconvolgente: Taylor ha detto loro di invitare Sheila, a passare qualche ora in loro compagnia.

Beautiful Anticipazioni: Taylor spinge Steffy e Finn a invitare Sheila per Natale

Dopo aver sotterrato l’ascia di guerra con Brooke, Taylor farà un passo in avanti anche con Sheila. La Hayes – lo abbiamo visto – ha proposto a sua figlia e a suo genero, di invitare la Carter a passare qualche ora con loro per la Vigilia di Natale. Questa richiesta, arrivata dopo aver assistito a una chiamata struggente tra la rossa e suo figlio, è giunta come un fulmine a ciel sereno e ha colpito duramente Steffy. La dottoressa si affretterà a spiegare alla figlia di aver pensato a questa soluzione, per evitare che Finn continuasse a soffrire ma anche, e soprattutto, per studiare di persona il comportamento della rossa e capire se sia davvero diventata un’altra persona, come dice. Per questo spingerà i coniugi Finnegan a richiamare Sheila e dirle di raggiungerli alla casa sulla scogliera.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila sconvolta e commossa dall’invito di Taylor

Steffy e Finn richiameranno Sheila e la inviteranno a casa loro per la Vigilia di Natale. La Carter riceverà la chiamata mentre sarà ancora in compagnia di Deacon, in albergo. La rossa non potrà credere a quanto sentito e si meraviglierà che a porgerle questo invito sia stata Taylor, la donna a cui un tempo aveva sparato. Sheila saluterà lo Sharpe, pronto a raggiungere Hope allo chalet, e si dirigerà baldanzosa verso la casa sulla scogliera. Ad attenderla ci saranno tutti e si affretterà a ringraziare prima Steffy e poi Taylor – soprattutto la Hayes – per averle permesso di essere presente per il primo Natale di suo nipote e per le prime feste, passate in compagnia di suo figlio. Ma il gesto della psichiatra si rivelerà uno scacco matto oppure, come lei dice, si trasformerà in un’occasione per studiare più da vicino la nemica numero 1 di casa Forrester? Intanto un'altra notizia bomba lascerà tutti a bocca parta. Taylor dirà a tutti di aver deciso di rimanere per sempre a Los Angeles.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.