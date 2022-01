Beautiful Anticipazioni 14 gennaio 2022: Liam si riavvicina a Steffy

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Steffy e Liam trascorrono ore serene nel ricordo della loro passata unione. Paris e Zende si confrontano sul loro ruolo professionale all'interno della Forrester Creations.

Beautiful Anticipazioni: Thomas allontana Hope da Liam

Thomas continua a portare avanti il suo piano per irretire Hope. La Logan, nonostante gli avvertimenti di Liam, sembra cadere nella trappola con estrema facilità. rendendo il compito del suo aguzzino più semplice di quanto previsto. L'amore per Douglas e il desiderio di regale al figliastro una famiglia unità, l'hanno infatti spinta a riavvicinarsi a Thomas. Anche il questo episodio vedremo infatti il Forrester approfittare del piccolo per trascorrere del tempo con Hope!

Beautiful Anticipazioni: Steffy prova a distrarre Liam

Mentre Hope si allontana, Liam trova nuova intesa con Steffy. Nonostante la ragazza abbia chiarito di non voler appoggiare la sua guerra contro Thomas e di essere pronta a dare un'altra occasione a suo fratello, si rende conto del difficile momento affrontato da Liam. Hope sta dando fiducia incondizionata al suo Ex e Liam teme che, nelle mani sbagliate, questa fiducia, possa trasformarsi in potere e che possa distruggerli entrambi. Insomma, il poverino è spaventato, ma Steffy sa come provare a distrarlo.

Steffy e Liam, felici, ricordano il passato insieme, nella Puntata di Beautiful del 14 gennaio 2022

Liam e Steffy si vogliono molto bene e sono sereni l'uno accanto all'altro. Le bambine sono una valida scusa per ritrovarsi, ormai sempre più spesso. Steffy è li pronta ad ascoltare Liam e a consolarlo, anche quando è in disaccordo con lui, ma questa volta cercherà di fare di più, proverà infatti a distrarlo. Per allontanare i brutti pensieri cosa c'è di meglio che ricordare i momenti felici di un lungo passato vissuto insieme?

