Beautiful Anticipazioni 14 febbraio 2023: Brooke dice basta. Ridge deve lasciare in pace Hope e Deacon!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke ribadirà a Ridge che Hope deve essere libera di fare le sue scelte e cercherà di convincere il marito a permettere a sua figlia di vedere Deacon.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 14 febbraio 2023, Brooke cercherà di convincere Ridge a lasciare in pace Hope. Nell'episodio della Soap che vedremo in onda su Canale5 alle ore 13.45, Brooke è stanca di dover combattere con sua figlia da una parte e con suo marito dall'altra. La Logan si è convinta che la sua bambina debba fare le sue scelte e che nonostante pure lei non pensi che Deacon possa essere un buon padre, non può e non deve interferire. Stesso discorso deve valere per Ridge. Per questo cercherà di convincere il consorte a lasciare che Hope faccia i suoi errori. Ma lo stilista non sarà per nulla contento. Il Forrester è veramente furioso con la sua figliastra e vorrebbe che tornasse a ragionare come si deve. Secondo lui non dovrebbe farsi trascinare dallo Sharpe e dovrebbe anzi dare retta a lui, che vuole il suo nemico fuori dalla sua proprietà e fuori dalla sua vita.

Anticipazioni Beautiful: Hope non getta la spugna con Deacon

I sogni sono desideri e per Sheila e Deacon sono di difficile realizzazione. I due stanno sognando da tempo di potersi riunire alla loro famiglia ma l'unico che potrebbe avere speranza che possa succedere qualcosa, è lo Sharpe. Nel giorno del Ringraziamento, Deacon ha ricevuto una chiamata da Hope e, felice, ha lasciato la stanza d'albergo che condivide con la Carter, per raggiungere sua figlia allo chalet e passare con lei dei momenti di festa insieme. Hope non ha gettato la spugna e non intenderà gettarla neanche se dovesse mettersi contro la sua famiglia. La ragazza è stata piuttosto chiara con sua madre ma sta per mettersi in un grosso guaio, che non aveva di certo previsto.

Brooke cerca di convincere Ridge a lasciare in pace Hope: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 14 febbraio 2023

Il più grande ostacolo alla reunion tra Deacon e Hope, è Ridge. Il Forrester non vuole assolutamente che la sua figliastra recuperi il rapporto con suo padre e non perché non le vuole bene ma perché teme che lei possa soffrire e che il suo matrimonio con Brooke possa subire delle grosse scosse. Lo Sharpe si è sempre dimostrato uno dei suoi rivali più ostici e di certo non vuole ripetere i teatrini di un tempo. Ma Brooke non sembra essere del suo stesso avviso e anzi cercherà di convincerlo a lasciare che la piccola Logan prenda le sue decisioni e faccia i suoi errori. La bionda confesserà al consorte di essere anche lei molto in ansia ma di aver deciso di lasciare libera la sua bambina. Questo suo atteggiamento renderà molto nervoso il designer.

Beautiful Anticipazioni: Ridge pronto ad affrontare Hope... da solo

Ridge non sarà per nulla felice di sentire sua moglie prendere le difese di Deacon. Il Forrester avrebbe voluto fare fronte comune con lei, per impedire allo Sharpe di entrare di nuovo, con prepotenza, nella loro famiglia. Ma le cose stanno andando molto diversamente. Per questo, dopo il colloquio surreale avuto con sua moglie, penserà di affrontare la sua figliastra da solo. Hope intanto sarà in compagnia di Deacon. La ragazza dovrà però lasciare il padre da solo nella sua casa, per ritornare alla Forrester Creations, per risolvere alcuni problemi. E sarà proprio la sua assenza a far degenerare le cose. Ridge, arriverà allo chalet e troverà una brutta sorpresa ad aspettarlo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.