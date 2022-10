Beautiful Anticipazioni 13 ottobre 2022: Paris consola Finn. Steffy deve guardarsi le spalle da lei?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Paris capisce quanto Finn stia soffrendo e gli offre il suo sostegno. La ragazza ha qualche interesse particolare per il marito di Steffy o è solo buon cuore?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful e scopriamo cosa succederà nella puntata della Soap Americana – su Canale5 dal lunedì al sabato – in onda alle 13.45. Ecco le Trame dell'episodio: il ritorno di Sheila spinge Ridge a prendere immediati provvedimenti. Il Forrester è deciso a impedire alla Carter di avvicinarsi alla figlia e per questo ha in mente di far attivare un ordine restrittivo per la sua nemica. Lo stilista si rivolge così a Carter Walton; l'avvocato dovrà provvedere subito. Intanto alla casa sulla scogliera, Paris si rende conto di quanto Finn stia soffrendo. Benché Steffy abbia ragione a chiedergli di stare lontano da Sheila e lui abbia accettato di rispettare il suo volere, il dottore vorrebbe che le cose fossero diverse e la Buckingham sembra l'unica in grado di capirlo.

Anticipazioni Beautiful: Ridge chiede un ordine restrittivo per Sheila Carter

Il ritorno di Sheila ha sconvolto i Forrester letteralmente. Nessuno avrebbe mai immaginato che la nemica numero 1 della famiglia, sarebbe ritornata a seminare il panico. Ma a far tremare tutti è stata la notizia che la Carter è la madre naturale di Finn. Come abbiamo visto nelle puntate scorse della Soap, Eric e Ridge – per primi – si sono prodigati a cacciare di casa la donna e a calmare Steffy. I due sono consapevoli di quanto dolore abbia provato la ragazza a causa sua e intendono proteggerla, costi quel che costi. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, nella puntata in onda il 13 ottobre 2022, Ridge si affretterà a chiedere un ordine restrittivo contro la diabolica rossa. Lo stilista chiamerà Carter e gli chiederà di procedere, senza indugi, alle carte. E questa mossa, lo vedremo, sarà proprio necessaria, visto che Sheila medita vendetta e non intende per nulla al mondo separarsi di nuovo da suo figlio.

Paris consola Finn, ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 13 ottobre 2022

Steffy ha sconvolto Finn con il racconto di quanto successo alla sua famiglia per causa di Sheila. La Forrester è consapevole di dare un grande dolore al marito ma non può fingere che il ritorno della Carter non le abbia fatto effetto e l'abbia fatta tremare. Tanto più che la donna si è rivelata essere la madre naturale del suo consorte e abbia espresso il desiderio di conoscere Hayes. Nella puntata di Beautiful del 13 ottobre 2022 vedremo Finnegan deluso più che mai da quanto successo. Il ragazzo, benché capisca le ragioni della moglie e le dia ragione, non riesce a capacitarsi di non poter avere una chance di conoscere la sua mamma. Il suo malumore viene notato da Paris. La Buckingham è meno coinvolta emotivamente nella faccenda e riesce a capire cosa il ragazzo pensi, molto più della stessa Steffy. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la giovane attivista cercherà di consolare il dottore e gli offrirà una spalla su cui piangere, qualora ne abbia bisogno.

Beautiful Anticipazioni: Paris e Finn troppo vicini?

Nelle prossime puntate di Beautiful assisteremo a un avvicinamento molto pericoloso tra Finn e Paris. La ragazza sarà l'unica a capire il disagio del dottore e il suo dolore davanti ai racconti di Steffy. Il bel medico troverà quindi nella sorella di Zoe, una spalla su cui piangere. E questo rapporto si farà via via sempre più stretto. La cosa diventerà preoccupante. La bella Forrester dovrà temere per il suo matrimonio?

