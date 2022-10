Beautiful Anticipazioni 11 ottobre 2022: Sheila medita vendetta. Steffy e i Forrester non la separeranno da Finn!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 ottobre 2022. Nelle Trame degli episodi della Soap in onda su Canale 5, Sheila medita vendetta. Ora che si è legata ai Forrester nessuno la potrà mandare via. Intanto Hope e Liam, preoccupati per Steffy, promettono di proteggere la loro grande famiglia dalla Carter.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful, in onda l'11 ottobre 2022 su Canale5, alle ore 13.45. Le Anticipazioni della Soap americana, in onda dal lunedì al sabato, ci rivelano che nell'episodio, i Forrester faticheranno a recuperare la serenità perduta a causa del ritorno di Sheila. Finn cercherà di calmare Steffy, visibilmente turbata, mentre Eric e Ridge penseranno a un modo per fermare la Carter e liberarsi di lei, stavolta per sempre. Hope e Liam intanto, dopo essere tornati a casa, rifletteranno su quanto dolore debba aver provato Steffy nello scoprire che la madre naturale del suo neo-marito, è la persona che ha tentato di uccidere sua nonna e sua madre. I due prometteranno di aiutarla a proteggere i bambini, Hayes in primis. Nella sua stanza d'albergo, Sheila invece continuerà a tessere la tela del suo piano. Per lei è una grande soddisfazione aver creato così tanto scompiglio alla villa e giurerà vendetta contro coloro che l'hanno tenuta lontano dai suo affetti, per così tanto tempo. Non lascerà mai più da soli né Finn né suo nipote.

Anticipazioni Beautiful: Finn assicura a Steffy di non aver mai saputo nulla di Sheila

Nelle puntate della scorsa settimana abbiamo assistito a un ritorno che mai ci saremmo aspettati: quello di Sheila. La Carter è tornata per restare e sembra decisa a far tremare di nuovo Villa Forrester. La nemica numero 1 della famiglia di Eric, è la madre naturale di Finn e Steffy è crollata davanti a questa notizia sconvolgente. Come lei anche Eric e Ridge. L'unico a non essere stato sorpreso da tutto è questo è stato Jack, il solo al corrente della vera identità di Sheila e del suo rapporto con i Forrester. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata dell'11 ottobre 2022, Steffy e i suoi cercheranno lentamente di riprendersi. Dopo aver cacciato l'ospite indesiderato, tutti cercheranno di capire perché il destino abbia giocato loro un così brutto scherzo. Finn, da parte sua, continuerà a scusarsi con i presenti, dicendo loro di non aver mai saputo nulla della sua mamma e di non aver avuto mai intenzione di tirare a nessuno un tiro mancino. Steffy gli crederà ma gli chiederà anche di prometterle di stare lontano da Sheila Carter, anche se questo gli potrebbe costare fatica.

Beautiful Anticipazioni Puntata 11 ottobre 2022: Hope e Liam preoccupati per Steffy

Nella puntata dell'11 ottobre 2022, vedremo Steffy continuare a fare i conti con l'orrore e Finn cercare di rassicurarla. I due si prometteranno l'un l'altra di non permettere a nessuno di mettersi contro la loro famiglia e di proteggere – costi quel che costi – i loro figli. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che una simile promessa verrà sancita anche tra Hope e Liam. I due, tornati a casa dopo aver assistito al ritorno di Sheila, rifletteranno su quanto appena successo e non potranno fare a meno di essere preoccupati per i Forrester. Consapevoli del male che la Carter ha fatto alla famiglia, prometteranno di stare vicino a Steffy e di proteggere tutti insieme i loro bambini. La loro unione, appena sancita, non sarà lasciata in pasto a una pazza, tornata per seminare zizzania ancora e ancora.

Sheila medita vendetta nella puntata di Beautiful dell'11 ottobre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 ottobre 2022, ci rivelano che vedremo una Sheila determinata più che mai a non lasciare Los Angeles. La Carter ha tutta l'intenzione di recuperare il rapporto con suo figlio e di conoscere suo nipote. Né Steffy né i Forrester riusciranno a impedirle di raggiungere il suo obiettivo. Dopo essere stata cacciata dalla Villa, Sheila tornerà nella sua stanza d'albergo con un sorriso malefico stampato sulla faccia. Soddisfatta di aver seminato di nuovo il terrore, penserà a Stephanie. Che brutto scherzo ha giocato alla sua nemica e che vendetta succulenta si accinge a infliggere a coloro che l'hanno cacciata dalla città. Nemmeno la matriarca dei Forrester, con la sua astuzia, potrebbe fermala se fosse viva. Sheila si è legata per sempre alla famiglia; in Hayes scorre il suo sangue.

