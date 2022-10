Beautiful Anticipazioni 12 ottobre 2022: Steffy sconvolge Finn. Ecco cosa ha fatto Sheila Carter alla sua famiglia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 ottobre 2022. Nelle Trame degli episodi della Soap in onda su Canale 5, Steffy racconta a Finn perché lei e la sua famiglia odiano così tanto Sheila. Finnegan e Paris, che assiste alla conversazione, sono sconvolti!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful e scopriamo cosa succederà nella puntata del 12 ottobre 2022. Ecco le Trame dell'episodio della Soap Americana – con appuntamento dal lunedì al sabato – in onda alle 13.45 su Canale5: il rinfresco del matrimonio si è concluso e i Forrester cercano di pensare a un modo per fermare Sheila e per impedirle di avvicinarsi di nuovo a loro. Steffy, tornata a casa, vorrebbe godersi il bel momento ma il pensiero che la Carter sia la madre naturale del suo neo-marito la uccide. La ragazza decide di raccontare a Finn tutto quello che Sheila Carter ha fatto contro di loro e di quali crimini si è macchiata. Pur consapevole che il racconto farà molto male a suo marito – che sperava di aver finalmente realizzato tutti i suoi desideri – Steffy rivelerà al suo amato dottore tutta la verità. Finnegan e Paris, presente in quel momento, ne rimarranno sconvolti.

Anticipazioni Beautiful: I Forrester corrono ai ripari

La cerimonia matrimoniale di Steffy si è conclusa nel peggiore dei modi. Sheila Carter è tornata e intende restare. È chiaro che la presenza della Carter creerà ancora più panico nella famiglia Forrester che ancora una volta dovrà proteggersi dalla nemica numero1. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 12 ottobre 2022, tutti cercheranno di trovare una soluzione per fermare e liberarsi di Sheila. Ridge per primo tenterà di proteggere sua figlia e suo nipote e prometterà di fare di tutto per impedire che la sua adorata bambina soffra ancora. Intanto nella sua camera d'albergo, Sheila medita vendetta e non intende fermarsi ora che ha in pugno tutti.

Steffy racconta a Finn tutto su Sheila nella Puntata di Beautiful del 12 ottobre 2022

Steffy è perfettamente consapevole che il ritorno di Sheila Carter non ha sconvolto solo lei ma anche Finn. La ragazza ha capito che suo marito ha sofferto tantissimo nello scoprire che la sua mamma naturale – quella che ha sempre voluto conoscere – è la nemica numero 1 dei Forrester. Per questo, come ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful, nella puntata del 12 ottobre 2022, la stilista si affretterà a raccontare al marito tutto quello che è successo in passato. Steffy racconterà al suo bel dottore e a Paris, presente alla conversazione, di quanto la Carter ha tentato di uccidere sua nonna e sua madre e di come lei, proprio a causa di questo, abbia dovuto crescere senza Taylor per diversi anni. Per Finnegan sarà un duro colpo e sia lui che Paris sgraneranno gli occhi dallo stupore. Non avrebbero mai potuto immaginare un simile scenario da incubo.

Beautiful Anticipazioni: Steffy fa promettere a Finn di dimenticare Sheila

Il racconto di Steffy farà rabbrividire Finn, che non riuscirà a credere alle parole di sua moglie. Sheila, sua madre, è una donna perfida e sanguinaria. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 12 ottobre 2022, la bella Forrester non solo rivelerà tutta la scomoda verità al marito ma gli chiederà di farle una promessa: non deve mai e poi mai avvicinarsi a Sheila o permetterle di conoscere Hayes. Finnegan si troverà in difficoltà. Capisce cosa sta provando sua moglie in questo momento ma vorrebbe che le cose fossero andate diversamente e che lui avesse una possibilità di conoscere la sua mamma. Ma purtroppo capirà di non avere alcuna chance e spaventato dalle malefatte della donna, prometterà alla moglie di rispettare il suo volere. Sheila Carter non farà mai parte della loro famiglia.

