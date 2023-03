Beautiful Anticipazioni 11 marzo 2023: Taylor e Brooke sotterrano l'ascia di guerra ma Deacon e Sheila sono ancora in agguato

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per le puntate dell'11 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Taylor accetterà di sotterrare l'ascia di guerra con Brooke, tutti si prepareranno alla Vigilia di Natale.

Nelle puntate di Beautiful in onda l'11 marzo 2023, dalle ore 13.45 su Canale5, Brooke e Taylor continueranno la loro “amabile discussione”. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la dottoressa accetterà di sotterrare l'ascia di guerra e di provare a diventare amica della sua nemica numero 1, così come hanno fatto Steffy e Hope. Tutto merito del Natale in arrivo che sembrerà riuscire a conquistare i cuori di tutti. Allo chalet, Hope, Liam, Douglas, Kelly e Beth, si preparano per raggiungere la grande Villa Forrester ma prima la Logan dovrà sbrigare una piccola faccenda.

Anticipazioni Beautiful: Taylor accetta di sotterrare l'ascia di guerra

Brooke è arrivata alla casa sulla scogliera per affrontare Taylor e rimetterla al suo posto. Stranamente però non ha trovato un nemica ad attenderla, bensì una persona cambiata e molto propensa al dialogo. Per la Logan è stata una vera sorpresa e la conversazione tra le due, sebbene abbia toccato diversi punti spinosi, non è degenerata. Assicuratasi che la Hayes non voglia riconquistare suo marito, la bionda della Soap le ha proposto di diventare amiche e di sotterrare l'ascia di guerra. Con sua enorme sorpresa, la psichiatra accetterà di buon grado e le due continueranno a parlare di Thomas, Hope e Douglas e di come il giovane Forrester dovrebbe riuscire a riguadagnarsi la fiducia del figlio. L'amabile chiacchierata arriverà pure a parlare dell'imminente Vigilia di Natale. Brooke inviterà Taylor a stare a casa di Eric ma lei le risponderà di essere già impegnata con Steffy e Finn, nella casa sulla scogliera.

Beautiful Anticipazioni: Steffy non molla la presa

Brooke riuscirà a ragionare con Taylor e la Hayes la rassicurerà di non aver nessuna intenzione di soffiarle il marito e di mettersi in mezzo. Steffy però continuerà a non essere buona come sua madre. La ragazza proseguirà nel dire al padre di volere che lui torni dalla sua famiglia originaria e che si liberi delle Logan, che negli ultimi tempi lo stanno mettendo a dura prova con la storia di Deacon. Benché il Forrester sia furioso con sua moglie e sia molto contento del ritorno di Taylor, non potrà dare ragione alla figlia e cercherà di non seminare ulteriore zizzania.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope vuole vedere Deacon per Natale

L'aria natalizia regalerà tanta emozione ai bambini di Beautiful ma anche i grandi saranno felicissimi di festeggiare. A casa di Hope, lei, Liam, Beth, Kelly e Douglas faranno i pacchetti dei regali e si prepareranno per andare a casa di Eric e passare là la Vigilia. Hope avrà però una comunicazione importante da dare al marito, ovvero quella che Deacon, prima della cena, passerà da loro per salutarla, esattamente come successo per il Ringraziamento. La ragazza ne sarà felice e pure lo Sharpe sarà contento, tanto da far ingelosire Sheila, che invece cercherà di contattare Finn, desiderosa almeno di vederlo. La donna però riceverà un due di picche. Il ragazzo prima non le risponderà al messaggio e poi quando lei lo chiamerà, le dirà di non essere per nulla felice di sentirla. Attenzione però che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro e lasciarci senza parole.

