Beautiful Anticipazioni 10 marzo 2023: Brooke affronta Taylor ma stavolta ha una strana proposta da farle...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 10 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke affronterà Taylor ma le proporrà qualcosa di nuovo dopo anni di guerra tra loro.

Nella puntata di Beautiful in onda il 10 marzo 2023 su Canale5, alle ore 13.45, vedremo Brooke affrontare faccia a faccia la sua nemica. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Logan non troverà altre soluzioni che affrontare la sua rivale numero 1 di persona. Convinta che la Hayes voglia rimettersi in mezzo alla sua vita matrimoniale, sfruttare la crisi che sta vivendo con suo marito e creare ulteriori problemi, la bionda non vedrà altre alternative che stroncare la cosa sul nascere. E una volta davanti a Taylor sarà molto chiara con lei. Le dirà di non avere alcuna intenzione di ricominciare la loro faida, che è durata fin troppi anni. Quando la Hayes le confesserà di non essere tornata a Los Angeles per riprendersi il suo ex ma solo per stare accanto ai suoi figli e ai suoi nipoti, Brooke la stordirà con una strana e inaspettata proposta: diventare amiche.

Anticipazioni Beautiful: Brooke affronta Taylor

Taylor è ancora innamorata di Ridge e Brooke ne è perfettamente al corrente. La Logan non ha avuto bisogno di sentire le dichiarazioni della sua nemica numero 1 per sapere che ama ancora il suo ex ma è stato l'istinto ad averla guidata. La bionda si è confidata con sua sorella Katie, a cui ha raccontato di voler risolvere la situazione, prima che sia troppo tardi. E dopo aver ricevuto ancora una volta l'appoggio da parte della sua sorellina, si è recata a casa di Steffy per parlare con Taylor. La dottoressa è rimasta stupita dall'arrivo di Brooke e rimarrà ancora più senza parole quando scoprirà cosa avrà da dirle.

Beautiful Anticipazioni: Brooke chiede a Taylor di essere amiche

Il faccia a faccia a cui assisteremo sarà stranamente molto sereno. Le due storiche rivali di Beautiful non si urleranno contro, forse merito di Taylor, che si affretterà a dire alla sua nemica, di non essere tornata per riprendersi Ridge e di non voler approfittare della loro crisi per riconquistare il suo ex marito. Brooke rimarrà piuttosto sorpresa di vederla così cambiata, più pacifica e calma, rispetto a quando se n'era andata. La Logan avrà quindi occasione di fare una proposta inaspettata alla donna che per diversi anni le ha messo i bastoni tra le ruote. Le chiederà di sotterrare l'ascia di guerra e di diventare amiche.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Brooke da nemiche ad amiche?

Brooke cercherà di non creare altro disordine in famiglia ma ovviamente di rimettere Taylor al suo posto. Nonostante la Hayes le abbia assicurato di non aver alcuna intenzione di riprendersi Ridge, lei non può metterci di certo la mano sul fuoco. Per questo sarà necessaria una tregua, sincera. Ma l'amicizia tra due storiche nemiche non sarà facile, soprattutto se l'oggetto del loro contendere continuerà ad avere un atteggiamento ambiguo con entrambe. E Steffy sa bene come cavalcare l'onda. Convinta che tra suo padre e sua madre possa esserci ancora un grande sentimento, la ragazza tornerà alla carica per spingere il suo papà a tornare a casa da loro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 marzo all'11 marzo 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.