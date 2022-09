Beautiful Anticipazioni 1° ottobre 2022: Come ha osato Steffy? Quinn è furibonda!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, vedremo Steffy spiazzare Hope con una proposta. Intanto, Quinn confida a Carter di esserla presa: la nipote di Eric si sta per sposare a casa loro, ma...

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° ottobre 2022. Ecco che cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale 5: Steffy e Finne stanno per convolare a nozze, a Villa Forrester. Quando lo viene a sapere, Quinn, che è in compagnia di Carter, storce il naso. La designer si domanda come sia possibile che si celebri in quella che, dopotutto, è ancora casa sua un matrimonio a cui lei non è stata invitata. Intanto, incurante di ciò, la Forrester si reca a casa di Hope e Liam. La futura sposa non solo vuole invitarli al suo grande giorno, bensì vuole persino proporre alla bionda di essere la sua damigella d'onore!

Anticipazioni Beautiful: Steffy spiazza Hope!

Mentre Hope e Liam si domandavano se Steffy li avrebbe invitati al suo matrimonio, quest'ultima stava raggiungendo proprio la loro abitazione. La Forrester, infatti, nonostante i dubbi della coppia, non ha mai pensato di escludere l'ex marito e la bionda, non permettendo loro di presenziare al suo giorno più bello. La giovane, però, non si limita ad invitarli, bensì ha addirittura una spiazzante proposta da fare alla Logan junior: il desiderio di Steffy è che la sua ex rivale in amore si trasformi nella sua damigella d'onore!

Hope, Liam e Brooke si confrontano, nelle Anticipazioni di Beautiful del 1° ottobre 2022

Hope è rimasta a bocca aperta quando la sorella di Thomas, prossima alle nozze, le ha chiesto di calarsi nei panni della sua damigella d'onore. La ragazza, ovviamente, ha accettato felicemente. La Forrester, allora, può andarsene. Rimasti soli, la Logan junior e lo Spencer parlano di quanto siano felici del gesto della madre di Kelly ed Hayes: quello che tutti loro hanno sempre sognato era che sulla loro grande famiglia tornasse finalmente il sereno. Inoltre, i coniugi si ritrovano anche a chiedersi come siano i nuovi arrivati, ossia i genitori di Finn. Intanto, sopraggiunge Brooke. Hope le dà subito la bella notizia: ricoprirà un ruolo di fondamentale importanza alla cerimonia di Steffy, ed è stata proprio lei a volerlo! La donna, dopo aver espresso tutta la sua contentezza in merito a ciò, si mette a parlare di Jack e Li, soddisfacendo la curiosità di figlia e genero: li ha conosciuti, e le hanno fatto un'ottima impressione...

Beautiful Anticipazioni: Quinn è indignata!

Quinn è di nuovo tra le braccia di Carter. In fin dei conti, entrambi sono stati piuttosto chiari: non riescono proprio a mantenere le distanze. La designer, però, non sembra per niente tranquilla, anzi. L'avvocato, notando lo stato d'animo della Fuller, la interroga sul perché stia giù di morale. La madre di Wyatt, allora, vuota il sacco, ed ammette di non trovare affatto giusto che la Forrester si sposi in quella che è ancora casa sua, senza averla invitata! Il Walton la spinge a riflettere: lei ha tradito Eric, il nonno della sposa... come può presumere che Steffy possa volverla al suo fianco in un momento così importante per lei? Nel frattempo, alla Villa, tutti - a parte Quinn, appunto - si sono riuniti per festeggiare il matrimonio dell'anno.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 settembre al 1° ottobre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.