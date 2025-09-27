Ballando con le Stelle, stasera su Rai1, al via la ventesima edizione: cast e anticipazioni

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 27 settembre 2025, in prima serata, su Rai 1, la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il noto dance show condotto da Milly Carlucci

Milly Carlucci torna protagonista all’Auditorium Rai del Foro Italico con un cast strepitoso, per la ventesima edizione di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle: le anticipazioni della puntata di sabato 27 settembre 2025

Tutto è pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda sabato 27 settembre, in prima serata, su Rai 1 con la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci. Per questo ventennale, un cast composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana.

Ballando con le stelle dal 2005, anno della sua prima edizione, continua a diffondere la passione per il ballo e le sue innumerevoli discipline catturando sempre più l’interesse del pubblico. Il dance show di Rai 1 con il suo stile unico e inconfondibile ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica, per il ballo di coppia e non solo.

Dodici vip emozionati e competitivi in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, ma anche ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria attenta e rigorosa. La sorpresa maggiore riguarda Paolo Belli, che dopo anni al fianco di Milly Carlucci, scende in pista come concorrente, la seconda il ritorno di Simone Di Pasquale, il primo storico maestro vincitore nel 2005 in occasione della prima edizione.

Queste le coppie che scenderanno in pista, ogni sabato sera:

Andrea Delogu-Nikita Perotti;

Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca;

Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale;

Fabio Fognini-Giada Lini;

Filippo Magnini- Alessandra Tripoli;

Francesca Fialdini-Giovanni Pernice;

Beppe Convertini-Veera Kinnunen;

Marcella Bella-Chiquito;

Martina Colombari-Luca Favilla;

Nancy Brilli- Carlo Aloia;

Paolo Belli-Anastasia Kuzmina;

Rosa Chemical- Erica Martinelli.

In ogni puntata potrebbe esserci una coppia vincitrice ed una ultima in classifica in un accumulo di punteggi che sarà determinante nel corso della gara. Non mancheranno le eliminazioni e il ripescaggio con la possibilità di rientrare in gara per chi ha interrotto il proprio percorso.

Confermata la giuria di Ballando con le stelle 2025: ai posti di comando, pronti ad alzare le palette: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.

A bordo pista si troveranno di nuovo, i tribuni del popolo, al fianco di Rossella Erra tornerà Sara Di Vaira insieme alla new entry Matteo Addino. I tre tribuni avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare. La musica di ogni singola puntata è affidata alla Paolo Belli Big Band di Ballando con le Stelle. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.



La prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle ci aspetta questa sera, a partire dalle 20.35 su RAI1

