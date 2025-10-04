TGCom24
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anticipazioni TV

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte

Anita Nurzia

Oggi, sabato 4 ottobre 2025, in prima serata, su Rai 1, la seconda puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte

Grande attesa per il secondo appuntamento di Ballando con le Stelle. Dopo la prima puntata dello show dance condotto da Milly Carlucci affiancata, in questa edizione, da Massimiliano Rosolino, torna Ballando con le stelle in onda sabato 4 ottobre alle 21.30 - dopo Affari Tuoi - su Rai1.

Ballando con le stelle: le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre 2025

Ballerina per una notte nella seconda puntata sarà Belen Rodriguez che ballerà un brano moderno con il suo partner Yuri Orlando, sulle note di “Thinking out loud” di Ed Sheeran.

Saranno nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata. A scendere in pista saranno Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

I vincitori della prima puntata di Ballando con le stelle sono Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che si sono esibiti in una samba sulle note di “Anema e Core”. I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la seconda puntata hanno realizzato coreografie ancora più elaborate, alzando l’asticella della loro preparazione, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Al fianco di Sara Di Vaira torneranno i volti di Rossella Erra e della new entry Matteo Addino sempre nella veste di “tribuni del popolo”.

Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare. La musica di ogni singola puntata è affidata alla Paolo Belli Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.
 

La seconda puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Guida TV