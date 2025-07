Bake Off Italia, Brenda Lodigiani nuova conduttrice: il suo racconto al BCT Festival di Benevento 2025

Anticipazioni TV

Abbiamo incontrato Brenda Lodigiani al BCT Festival di Benevento 2025 per parlare del suo nuovo progetto: la conduzione di Bake Off Italia. Con lei era presente anche Gesualdo Vercio, vp programming di Warner Bros. Discovery: ecco la nostra intervista.

Brenda Lodigiani si è fatta conoscere dal pubblico grazie alle sue imitazioni, con Gialappa Show e LOL - Chi ride è fuori. Prima ancora, ha debuttato in tv come ballerina a Comedy Station e ha condotto alcuni programmi per bambini su Disney Channel. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo libro, Accendi il mio fuoco, e ora è pronta a lanciarsi nella nuova avventura di condurre uno dei programmi legati al food più seguiti e amati di sempre: Bake Off Italia - Dolci in forno. L'abbiamo incontrata al BCT Festival di Benevento per una chiacchierata: ecco cosa ci ha raccontato.

BCT Festival di Benevento 2025: Brenda Lodigiani conduttrice di Bake Off Italia: "Ho detto a Iginio Massari che cucino dolci con il preparato e..."

Sebbene ammetta di essere una grande fan di Bake Off Italia, Brenda Lodigiani non si aspettava di essere scelta per condurre la tredicesima edizione: "Sono rimasta sorpresa, sono fan del programma e lo seguo da sempre. È una bellissima esperienza, stiamo registrando e siamo a metà delle registrazioni, mi trovo molto bene con i giudici". Prima di lei, la conduzione è stata di Benedetta Parodi, che ha passato dunque il testimone all'attrice e comica. Brenda Lodigiani promette che, sebbene il format manterrà la sua struttura, la sua conduzione e la sua ironia alleggeriranno l'atmosfera: "Il format terrà le solite regole, con la pasticceria e la gara che saranno al centro del programma. Io alleggerirò il più possibile l'atmosfera, perché c'era bisogno di un lato più ironico".

Se ci fossero dubbi a riguardo, basterebbe andare a guardare i primi due video dal backstage della nuova edizione di Bake Off Italia, nei quali Brenda Lodigiani fa sfoggio della sua ironia, presentando il nuovo e rinnovato studio del programma - i cui nuovi colori sono un omaggio alla sua personalità allegra e vitale - e mettendo già a dura prova la pazienza dei giudici.

A proposito della giuria, com'è stato il primo incontro con i quattro giudici del programma? "Diciamo che quando mi hanno chiesto come fossi messa con i dolci, perché sono una persona onesta e sincera, ho detto che faccio i dolci con i preparati. E Iginio (Massari ndr.) è quasi svenuto. Sì, è andata così. Però, ora, ho imparato a distinguere il tuorlo dall'albume. Fatto di cui vorrei rassicurare i maestri Massari, Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara".

Bake Off Italia, le dichiarazioni di Gesualdo Vercio su Brenda Lodigiani a Bake Off Italia: "Sarà la principale novità di quest'anno"

Al BCT Festival di Benevento 2025 abbiamo incontrato anche Gesualdo Vercio, vp programming Warner Bros. Discovery, che ha commentato entusiasta la scelta di Brenda Lodigiani come nuova conduttrice di Bake Off Italia: "La grande novità dei palinsesti è quella di Brenda Lodigiani a Bake Off Italia, questa è la novità dell'autunno. Brenda porterà la comicità e la sua simpatia in uno show come Bake Off che, nella versione inglese, ha sempre avuto una conduzione comica. Questa ironia e simpatia sono l'anima di Bake Off, che non è una lotta all'ultimo sangue per la vittoria, ma insieme i concorrenti provano a essere i migliori pasticcieri d'Italia. È una bella novità perché permette di innovare qualcosa di solido e forte, programmi consolidati hanno bisogno di essere rinnovati, senza però tradirne lo spirito. Inoltre, abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento giusto per questa scelta".

Non possiamo non chiedergli se, visti i numeri di Bake Off Italia, esista una ricetta per il successo. Ecco cosa ci ha risposto: "Una ricetta per il successo è quella di essere un programma di una prima serata molto diversa nello scenario televisivo, sebbene sia parte di un genere - quello del food - che è parte della vita di tutto il pubblico ed è molto forte, anche nelle reti generalistiche. Che cosa ha di più di un contenuto food? La dinamica di gara, che lo porta a essere un intrattenimento di prima serata molto divertente e che permette di creare una fanbase per i vari concorrenti".

Sempre restando in tema food, Gesualdo Vercio ricorda che, a partire da martedì 24 giugno, inoltre, su Food Network, Warner Bros. Discovery ha lanciato Very Food People, nuovo programma dato da un'idea di Antonella Silvestri e Alessio Viola (qui in veste anche di conduttore), che accompagna il pubblico nell'esplorazione del mondo della enogastronomia attraverso le storie di personaggi famosi che hanno trasformato la loro passione per il cibo e il vino in progetti imprenditoriali: "Con Very Food People dimostriamo ancora una volta cibo è qualcosa che regala emozioni e che crea legami. E Alessio Viola è perfetto come conduttore, perché unisce simpatia e un'empatia che, grazie alla sua professione, permette di creare un legame con i personaggi con cui interagisce. Non è un'intervista, ma un racconto il suo."

Foto: © Alessia Giallonardo