Oggi, lunedì 26 maggio 2025, in onda in prima serata su Rai2, il quarto appuntamento con Audiscion, condotto da Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci.

Audiscion: ospiti e anticipazioni della puntata di lunedì 26 maggio

Sarà Sergio Assisi l'ospite della puntata di lunedì 26 maggio, in onda alle 21.20 su Rai 2 di "Audiscion", il programma comico di prima serata condotto da Gigi & Ross insieme ad Elisabetta Gregoraci.

Con "Audiscion" tornano protagoniste la comicità e la satira di costume, e attraverso la lente dell’umorismo si prendono di mira vizi e virtù degli Italiani, personaggi e programmi televisivi del momento e fatti d’attualità.

Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile speaker’s corner "Audiscion" diventa uno spazio per dar voce a tutti.

Tra i protagonisti del quarto appuntamento, che vede come ospite d’eccezione l’attore Sergio Assisi, Gabriella Germani nei panni di in un’inedita Laura Morante oltre che con le immancabili Imma Tataranni e Lilli Gruber, Alessandro Bianchi e Michelangelo Pulci alle prese con lo storico Alessandro Barbero e il suo fidato assistente Igor, Federica Cifola nei panni di Iva Zanicchi, e ancora Emanuela Aureli e Rosalia Porcaro, oltre a Daniela Ceva nelle vesti dello scrittore Gianrico Carofiglio.

Non mancheranno le incursioni di Claudio Lauretta e il suo Donald Trump, David Pratelli nelle vesti di Luciano Spalletti e Carlo Conti e Leonardo Fiaschi nelle vesti di Jannik Sinner e Andrea Scanzi.

La quarta puntata di Audiscion, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2