Anima Gemella: la nuova Fiction con Daniele Liotti in onda da Stasera su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity

Nuovo appuntamento su Canale5 da stasera, mercoledì 11 ottobre 2023. Arriva Anima Gemella con Daniele Liotti nei panni di un affermato medico, alle prese con un mistero da risolvere. Riuscirà a scoprire la verità sulla morte di sua moglie? Tutte le puntate della Fiction saranno disponibili gratuitamente anche su Mediaset Infinity.

Un nuovo appuntamento ci farà compagnia da stasera, mercoledì 11 ottobre 2023, su Canale5. In prima serata e per quattro appuntamenti, arriva Anima Gemella, la fiction che vede Daniele Liotti nei panni del dottor Carlo, un affascinate e taletuoso medico, alle prese con un mistero, che rivoluzionerà tutta la sua vita e tutte le sue certezze. Scopriamo insieme tutto sul nuovo appuntamento Mediaset del mercoledì sera e le Anticipazioni della Prima Puntata di oggi:

Anima Gemella: la Trame della nuova Fiction di Canale5

Carlo è un affascinante e talentuoso medico di Torino. La sua vita è stata sconvolta dalla morte prematura della moglie Adele, che lo ha costretto a fare i conti con una nuova realtà. Per fortuna ha potuto contare sul sostegno di Margherita, sua collega di ospedale ma anche migliore amica della sua defunta consorte. Tra loro, negli anni, è cresciuto un forte sentimento e ora – dopo aver rotto gli indugi – Carlo è pronto a fare il grande passo. Lui e Margherita si sposeranno molto presto. Ma al momento della sua dichiarazione, le cose cambiano di nuovo. I due novelli fidanzati partecipano a una seduta spiritica a casa della Contessa Ortensia, la nonna di Margherita e di Tommy, amico di Carlo. La donna vuole mettersi in contatto con il marito e ha chiamato la medium Nina, una ragazza dal passato da truffatrice ma dall’animo generoso.

Durante la seduta succede l’impensabile: Nina cade in trance e pronuncia una frase che solo Adele avrebbe potuto dire. In Carlo si scatena una grande curiosità mista a paura. Come è possibile che una persona, sconosciuta, possa sapere cosa avrebbe detto sua moglie? Nina e Annabella – l’amica della medium, esperta hacker – hanno indagato su di lui e sul suo passato? E se così fosse, perché? Ma soprattutto la morte di Adele è stata un caso oppure c’è qualcosa che forse è meglio indagare. Il protagonista comincia così un viaggio nel mistero, accompagnato dalla stessa Nina, che imparerà a conoscere meglio e ad apprezzare, così come lei riuscirà a far emergere un lato spensierato del carattere di Carlo, che manco lui pensava di avere ancora. Le indagini porteranno entrambi a fare un percorso su se stessi e in se stessi e i risvolti potrebbero essere ancora più sorprendenti di quanto si potesse immaginare.



Anima Gemella: Focus sui personaggi e sul cast della nuova Fiction di Canale5

Anima Gemella è un giallo ma anche una commedia sentimentale con protagonisti i sentimenti forti e i legami indissolubili, che travalicano ogni confine. A rendere possibile questa narrazione sono stati i suoi personaggi. Ecco chi sono e chi li interpreta:

Daniele Liotti è Carlo Bontempi : protagonista principale della storia , Carlo è uno stimato dottore . Da tre anni ha perso la sua amata Adele, a causa di una malattia da cui non è riuscito a salvarla. Dopo diverso tempo passato a vivere nel dolce ricordo di sua moglie, ora sembra pronto a voltare pagina con Margherita. L’ incontro con Nina e la scoperta di un mistero , lo porteranno a rivedere tutte le sue certezze ;

è : , Carlo è uno . Da tre anni ha perso la sua amata Adele, a causa di una malattia da cui non è riuscito a salvarla. Dopo diverso tempo passato a vivere nel dolce ricordo di sua moglie, ora sembra pronto a voltare pagina con Margherita. L’ e la , lo porteranno a ; Chiara Mastalli è Nina Caruso : Nina è una dolce, dinamica e astuta donna, che fatica a trovare il compagno giusto . Per arrotondare il suo stipendio da cameriera, compie qualche truffa "paranormale” insieme alla sua amica Annabella. Nina sfrutta il suo talento , quello di imitare qualunque voce e durante una seduta spiritica a casa della contessa Ortensia, qualcosa sembra davvero entrare in contatto con lei e la spaventa. Lo spirito che la pervade è quello di Adele , la moglie di Carlo;

è : Nina è una dolce, dinamica e astuta donna, che . Per arrotondare il suo stipendio da cameriera, compie qualche truffa "paranormale” insieme alla sua amica Annabella. , quello di e a casa della contessa Ortensia, e la spaventa. , la moglie di Carlo; Alice Torriani è Margherita Bosio : dottoressa molto esperta ed erede di una facoltosa famiglia di cioccolatai. Margherita ha deciso di allontanarsi dall’attività di casa e di dedicarsi agli altri. Premurosa e bella, è la donna ideale e Carlo sta per sposarla . L’arrivo di Nina sconvolge però i suoi piani e la costringe ad assumere una posizione molto scomoda in questa storia, ovvero quella di aprire gli occhi al proprio compagno;

è : ed di cioccolatai. Margherita ha deciso di allontanarsi dall’attività di casa e di dedicarsi agli altri. Premurosa e bella, è la donna ideale e . L’arrivo di e la costringe ad assumere una posizione molto scomoda in questa storia, ovvero quella di aprire gli occhi al proprio compagno; Matteo Sintucci è Ruben : coinquilino di Nina e Annabella , vive nello stanzino della lavatrice. Per lui non è importante dove dorme, basta che possa dedicarsi alla musica e al gruppo da lui fondato. Invaghito di Nina , si comporta però da vero amico nei suoi confronti, aiutandola a superare ogni ostacolo e a ritrovare sempre la leggerezza nelle cose;

è : , vive nello stanzino della lavatrice. Per lui non è importante dove dorme, basta che possa dedicarsi alla musica e al gruppo da lui fondato. , nei suoi confronti, aiutandola a superare ogni ostacolo e a ritrovare sempre la leggerezza nelle cose; Davide Iacopini è Tommaso Valenti : affermato avvocato e cugino di Margherita , Tommy è il migliore amico e confidente di Carlo , con cui condivide la passione per la canoa. Disposto a tutto per proteggere la sua famiglia e sua cugina, diventa temibile e senza scrupoli;

è : , Tommy è il , con cui condivide la passione per la canoa. Disposto a tutto per proteggere la sua famiglia e sua cugina, diventa temibile e senza scrupoli; Valentina Corti è Adele Bontempi : moglie defunta di Carlo , era una giovane avvocato nel pieno della sua carriera. Lei e suo marito erano molto felici ma una malattia ha distrutto tutto. La sua voce torna all’improvviso , sconvolgendo il suo consorte e aprendo un nuovo capitolo della vita del dottore;

è : , era una giovane avvocato nel pieno della sua carriera. Lei e suo marito erano molto felici ma una malattia ha distrutto tutto. La , sconvolgendo il suo consorte e aprendo un nuovo capitolo della vita del dottore; Stefania Rocca è Madame Margot : la Madame è una sensitiva che gestisce un negozio di consulenza esoterica a Torino. Donna stravagante ma anche molto positiva, riesce a connettere Nina e Carlo , facendo scoprire alcuni misteri legati ad Adele e al suo passato;

è : la Madame è che gestisce un negozio di consulenza esoterica a Torino. Donna stravagante ma anche molto positiva, , facendo scoprire alcuni misteri legati ad Adele e al suo passato; Barbara Bouchet è Ortensia: la Contessa è la matrona di casa Bosio, nonna di Margherita e Tommaso. Credulona e ludopatica, è lei a organizzare la seduta spiritica con Nina, per poter parlare di nuovo con suo marito e scoprire dove sono finiti i titoli al portatore.

Anima Gemella Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Prima Puntata di Stasera

Nella prima puntata di Anima Gemella, in onda oggi – 11 ottobre 2023 - alle ore 21.30, conosceremo Carlo, un affermato e stimato medico, pronto a rifarsi una vita, dopo la morte della sua amata moglie Adele. La sua nuova fidanzata Margherita, è una sua collega nonché migliore amica della sua defunta consorte. I due si sono appena fidanzati quando vengono invitati a casa della nonna di lei, la Contessa Ortensia, che ha organizzato una seduta spiritica, per mettersi in contatto con suo marito. A condurre la sera è la bella Nina, una medium truffatrice, che si ritrova però a gestire un inconveniente. Durante la seduta, uno spirito sembra davvero entrare in contatto con lei e non si tratta di una presenza qualunque ma di Adele. Carlo rimane sconvolto da quanto successo ma sia Margherita che Tommy, il suo migliore amico, cercano di fargli capire che tutto quello che è successo è sicuramente una truffa. Il dottore però non si dà proprio pace.

Anima Gemella va in onda alle ore 21.30 su Canale5.