Amore + Iva, questa sera su Canale 5, lo spettacolo dei record di Checco Zalone

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 10 aprile in prima serata, Canale 5 propone Amore + Iva, l'ultimo spettacolo teatrale di Checco Zalone.

Oggi, giovedì 10 aprile, l’appuntamento in prima serata su Canale 5 è con Amore + Iva, lo spettacolo evento firmato da Checco Zalone, campione d’incassi e re della comicità italiana contemporanea.

Amore + Iva: lo show di Checo Zalone in prima serata su Canale 5, giovedì 10 aprile 2025

Dalla straordinaria cornice dell’Arena di Verona, Checco Zalone porta in scena un vero e proprio show a tutto tondo, capace di mescolare sapientemente ironia, musica, imitazioni e irresistibili parodie. Con il suo stile inconfondibile, dissacrante ma sempre intelligente e mai banale, Zalone offre al pubblico uno spettacolo che fa ridere e riflettere allo stesso tempo, toccando con la consueta sagacia temi di grande attualità e raccontando vizi e virtù della società moderna.

Attraverso una girandola di personaggi esilaranti e situazioni surreali, Checco regala una serata di puro intrattenimento, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento di attore, cantante, musicista e comico. Sul palco non è solo: ad accompagnarlo ci sono quattro straordinari musicisti — Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso — insieme a tre versatili performer: Alice Grasso, Kristyna Kachtikova e Maurizio Bousso.

Lo spettacolo ha già riscosso un successo straordinario in tutta Italia: ben 17 regioni e 38 città hanno ospitato “Amore + Iva”, registrando numeri da record. Solo a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, Zalone ha fatto registrare 21 date sold out con oltre 50.000 spettatori; a Roma, al Teatro Brancaccio, 14 serate con un’affluenza complessiva di 25.000 persone; infine, l'Arena di Verona ha fatto da cornice a due appuntamenti memorabili, seguiti da oltre 20.000 spettatori.

Ma il successo non si è fermato ai confini italiani: Amore + Iva ha conquistato anche il pubblico internazionale con tre tappe in Svizzera, confermando la popolarità travolgente di Checco Zalone anche oltre le Alpi. In totale, lo spettacolo ha collezionato la bellezza di 111 repliche, tutte rigorosamente sold out, e ha totalizzato oltre 350.000 biglietti venduti, consacrando ancora una volta Zalone come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.

Amore + Iva è un progetto curato nei minimi dettagli, scritto da Luca Medici (vero nome di Checco Zalone) insieme a Sergio Rubino e Antonio Iammarino. La produzione è firmata da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, garanzia di qualità e professionalità.